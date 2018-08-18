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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 01 січ, 2019 19:45
UA написав:
https://www.youtube.com/watch?v=beN7yNYtkSc
Таджики обвалились в москве
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hume
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Додано: Вів 01 січ, 2019 19:53
kingkongovets написав: Долярчик написав:
- дійсно, мені вже можна сюди заходити лише посміятись з приколів.... - що я вже і так давно роблю
2 модератор:
не пора ли избавить ветку от этого хронического флудераста?
"Пацан к успеху пришел"(с)
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airmax78
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Додано: Вів 01 січ, 2019 20:28
Долярчик написав:
... а міг веселішше пожартувати:
..."від пацанки до панянки"©®™
Ой пляяяя..."пошелмытьпосуду".
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Додано: Вів 01 січ, 2019 20:50
Сегодня весело здесь
Веселее чем в квартале
Жаль каменты режут
Всем добра!
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moniks
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Додано: Вів 01 січ, 2019 20:56
hume написав: UA написав:
https://www.youtube.com/watch?v=beN7yNYtkSc
Таджики обвалились в москве
Разом з рюскіми.
І це добре.
Чим більше росіян впаде і розіб,ється, тим краще для Кржн!
Востаннє редагувалось Frant
в Вів 01 січ, 2019 21:06, всього редагувалось 2 разів.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Додано: Вів 01 січ, 2019 20:57
kingkongovets написав: Долярчик написав:
- дійсно, мені вже можна сюди заходити лише посміятись з приколів.... - що я вже і так давно роблю
2 модератор:
не пора ли избавить ветку от этого хронического флудераста?
І заодно - людино-мавпу потримати тиждень в бані.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Додано: Вів 01 січ, 2019 21:02
Frant написав: kingkongovets написав: Долярчик написав:
- дійсно, мені вже можна сюди заходити лише посміятись з приколів.... - що я вже і так давно роблю
2 модератор:
не пора ли избавить ветку от этого хронического флудераста?
І заодно - людино-мавпу потримати тиждень в бані.
або 2, як подарунок адекватам, може хоч свята пройдуть без хамства на форумі КРЖН
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Вів 01 січ, 2019 21:46
moniks написав:
Сегодня весело здесь
Веселее чем в квартале
!
Тут залишились ще ті слонопотами!
Решта розбіглись хто куди від "дорожаю", або лежать фейсами в салат)))
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Frant
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