Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 01 січ, 2019 19:45
UA написав:
https://www.youtube.com/watch?v=beN7yNYtkSc
Таджики обвалились в москве
hume
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Додано: Вів 01 січ, 2019 19:53
kingkongovets написав: Долярчик написав:
- дійсно, мені вже можна сюди заходити лише посміятись з приколів.... - що я вже і так давно роблю
2 модератор:
не пора ли избавить ветку от этого хронического флудераста?
"Пацан к успеху пришел"(с)
airmax78
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Додано: Вів 01 січ, 2019 20:28
Долярчик написав:
... а міг веселішше пожартувати:
..."від пацанки до панянки"©®™
Ой пляяяя..."пошелмытьпосуду".
airmax78
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Додано: Вів 01 січ, 2019 20:50
Сегодня весело здесь
Веселее чем в квартале
Жаль каменты режут
Всем добра!
moniks
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Додано: Вів 01 січ, 2019 20:56
hume написав: UA написав:
https://www.youtube.com/watch?v=beN7yNYtkSc
Таджики обвалились в москве
Разом з рюскіми.
І це добре.
Чим більше росіян впаде і розіб,ється, тим краще для Кржн!
Востаннє редагувалось
Frant
в Вів 01 січ, 2019 21:06, всього редагувалось 2 разів.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Додано: Вів 01 січ, 2019 20:57
kingkongovets написав: Долярчик написав:
- дійсно, мені вже можна сюди заходити лише посміятись з приколів.... - що я вже і так давно роблю
2 модератор:
не пора ли избавить ветку от этого хронического флудераста?
І заодно - людино-мавпу потримати тиждень в бані.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Додано: Вів 01 січ, 2019 22:56
Всех с НГ.
В игноре всего одна обезьяна.
Vlad442
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Додано: Вів 01 січ, 2019 22:58
7-ой плюс от меня за 4 с лишним года на форуме достался, как ни странно, Frant-у.
В игноре всего одна обезьяна.
Vlad442
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Додано: Вів 01 січ, 2019 23:34
интересные дела творятся в магнитогорске, похоже это нифига не газ
видео пожара маршрутки, в начале слышны выстрелы из калаша
https://www.youtube.com/watch?time_cont ... BzO5KN-TvY
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Додано: Вів 01 січ, 2019 23:47
По звуку, это стреляли из ПМ
UA
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