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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3172317331743175>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1278
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
3%
42
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
271
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
88
Раціональне планування та метраж
16%
199
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
50
Ціна
19%
240
Якість будівництва
16%
200
Всього голосів : 1278
Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 19:45

  UA написав:https://www.youtube.com/watch?v=beN7yNYtkSc

Таджики обвалились в москве
hume
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 19:53

  kingkongovets написав:
  Долярчик написав:- дійсно, мені вже можна сюди заходити лише посміятись з приколів.... - що я вже і так давно роблю :D


2 модератор:
не пора ли избавить ветку от этого хронического флудераста?

"Пацан к успеху пришел"(с)
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 20:28

  Долярчик написав:... а міг веселішше пожартувати:
..."від пацанки до панянки"©®™ :mrgreen:

Ой пляяяя..."пошелмытьпосуду".
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 20:50

С Новым Годом Всех!!!

Сегодня весело здесь :) Веселее чем в квартале :) Жаль каменты режут :) Всем добра!
moniks
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 20:56

  hume написав:
  UA написав:https://www.youtube.com/watch?v=beN7yNYtkSc

Таджики обвалились в москве

Разом з рюскіми.
І це добре.

Чим більше росіян впаде і розіб,ється, тим краще для Кржн!
Востаннє редагувалось Frant в Вів 01 січ, 2019 21:06, всього редагувалось 2 разів.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 20:57

  kingkongovets написав:
  Долярчик написав:- дійсно, мені вже можна сюди заходити лише посміятись з приколів.... - що я вже і так давно роблю :D


2 модератор:
не пора ли избавить ветку от этого хронического флудераста?

І заодно - людино-мавпу потримати тиждень в бані.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 22:56

Всех с НГ.
В игноре всего одна обезьяна.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 22:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

7-ой плюс от меня за 4 с лишним года на форуме достался, как ни странно, Frant-у.
В игноре всего одна обезьяна.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 23:34

интересные дела творятся в магнитогорске, похоже это нифига не газ

Зображення

видео пожара маршрутки, в начале слышны выстрелы из калаша

https://www.youtube.com/watch?time_cont ... BzO5KN-TvY
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 23:47

  kingkongovets написав:интересные дела творятся в магнитогорске, похоже это нифига не газ

Зображення

видео пожара маршрутки, в начале слышны выстрелы из калаша

https://www.youtube.com/watch?time_cont ... BzO5KN-TvY


По звуку, это стреляли из ПМ
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