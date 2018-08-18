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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 02 січ, 2019 00:00
мені одному здається, що ККЦ якийсь ман"як.
Як не хамством, то кровам м"ясом портить свято.
Цікаво, де Прохожий, чому не бдить, і де модератори.
Я вже просив забанити ККЦ на час свят, щоб не портив святковий настрій.
Так ні, вивалив шмат кровавого фуфла з москальщини.
Яким чином це до КРЖН?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Сер 02 січ, 2019 00:04
airmax78 написав:
Тяжело общаться с успешными людьми. Пошел мыть посуду после ужина.
макс, скажи спасибо судьбе что ты не женат на нелюбимой женщине и у тебя нет трое нелюбимых детей которых тебе надо кормить как это делает Уну
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