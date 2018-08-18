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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3172317331743175

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1278
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
3%
42
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
271
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
88
Раціональне планування та метраж
16%
199
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
50
Ціна
19%
240
Якість будівництва
16%
200
Всього голосів : 1278
Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 00:00

  kingkongovets написав:интересные дела творятся в магнитогорске, похоже это нифига не газ

Зображення

видео пожара маршрутки, в начале слышны выстрелы из калаша

https://www.youtube.com/watch?time_cont ... BzO5KN-TvY

мені одному здається, що ККЦ якийсь ман"як.
Як не хамством, то кровам м"ясом портить свято.

Цікаво, де Прохожий, чому не бдить, і де модератори.
Я вже просив забанити ККЦ на час свят, щоб не портив святковий настрій.

Так ні, вивалив шмат кровавого фуфла з москальщини.

Яким чином це до КРЖН?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 00:04

  airmax78 написав:Тяжело общаться с успешными людьми. Пошел мыть посуду после ужина.


макс, скажи спасибо судьбе что ты не женат на нелюбимой женщине и у тебя нет трое нелюбимых детей которых тебе надо кормить как это делает Уну
X-Fresh
 
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