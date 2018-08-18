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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3172317331743175

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1278
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
3%
42
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
271
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
88
Раціональне планування та метраж
16%
199
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
50
Ціна
19%
240
Якість будівництва
16%
200
Всього голосів : 1278
Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 02:12

Нехай кацапети колотяться!
Тим краше для нас і для Кржн.

Тупим ватнікам пояснюю - коли Московія стане розвалюватися, то ціни Кржн підскочать в кілька разів.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 07:52

  Frant написав:Нехай кацапети колотяться!
Тим краше для нас і для Кржн.

Тупим ватнікам пояснюю - коли Московія стане розвалюватися, то ціни Кржн підскочать в кілька разів.

Ріст цін без росту ВВП? Це курам насміх. Ще один дисбаланс в економічній системі.
BIGor
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