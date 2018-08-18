Нехай кацапети колотяться!
Тим краше для нас і для Кржн.
Тупим ватнікам пояснюю - коли Московія стане розвалюватися, то ціни Кржн підскочать в кілька разів.
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Додано: Сер 02 січ, 2019 02:12
Нехай кацапети колотяться!
Тим краше для нас і для Кржн.
Тупим ватнікам пояснюю - коли Московія стане розвалюватися, то ціни Кржн підскочать в кілька разів.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Додано: Сер 02 січ, 2019 07:52
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