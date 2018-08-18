Нехай кацапети колотяться!
Тим краше для нас і для Кржн.
Тупим ватнікам пояснюю - коли Московія стане розвалюватися, то ціни Кржн підскочать в кілька разів.
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Додано: Сер 02 січ, 2019 02:12
Нехай кацапети колотяться!
Тим краше для нас і для Кржн.
Тупим ватнікам пояснюю - коли Московія стане розвалюватися, то ціни Кржн підскочать в кілька разів.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Додано: Сер 02 січ, 2019 07:52
Додано: Сер 02 січ, 2019 10:08
На новый 2005 год по всем каналам поздравлял действующий на тот момент президент Кучма,и только по пятому каналу Порошенко зрителей поздравлял кандидат Ющенко,тогда это назвали демократией,сейчас Беня решил повыпендриваться
Додано: Сер 02 січ, 2019 10:26
Вже рік старий за обрії
пливе.
Уже й Новий стоїть на
виднокрузі.
Хай у Новому буде все
нове, -
старі лиш вина, істини і
друзі.
Ліна Костенко
Усім колегам-лендлордам у Новому році - мудрих рішень і вагомих результатів. Збагачуйтеся !!! Заможні громадяни - заможна й Україна.
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