Нехай кацапети колотяться!
Тим краше для нас і для Кржн.
Тупим ватнікам пояснюю - коли Московія стане розвалюватися, то ціни Кржн підскочать в кілька разів.
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Додано: Сер 02 січ, 2019 02:12
Нехай кацапети колотяться!
Тим краше для нас і для Кржн.
Тупим ватнікам пояснюю - коли Московія стане розвалюватися, то ціни Кржн підскочать в кілька разів.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Додано: Сер 02 січ, 2019 07:52
Додано: Сер 02 січ, 2019 10:08
На новый 2005 год по всем каналам поздравлял действующий на тот момент президент Кучма,и только по пятому каналу Порошенко зрителей поздравлял кандидат Ющенко,тогда это назвали демократией,сейчас Беня решил повыпендриваться
Додано: Сер 02 січ, 2019 10:26
Вже рік старий за обрії
пливе.
Уже й Новий стоїть на
виднокрузі.
Хай у Новому буде все
нове, -
старі лиш вина, істини і
друзі.
Ліна Костенко
Усім колегам-лендлордам у Новому році - мудрих рішень і вагомих результатів. Збагачуйтеся !!! Заможні громадяни - заможна й Україна.
Додано: Сер 02 січ, 2019 10:57
Додано: Сер 02 січ, 2019 11:19
Додано: Сер 02 січ, 2019 11:42
якщо суб'єкти федерації почнуть між собою пуляти наявними технічними засобами, то щось може нєнароком залетіти до нас і КРЖН перестане існувати, як явище.
PS похоже, Франта подменили, верните аутентичного
Востаннє редагувалось antonivs3 в Сер 02 січ, 2019 11:43, всього редагувалось 1 раз.
Савченко Так!
Додано: Сер 02 січ, 2019 11:42
Как щаз помню. 2008-й. Борщаговские хрущобы роккетой уввэрх. И влажные мечты их владельцев - пущай ёщё чуть-чуть-чуть падр0сттёт. И сразу в Майами на ламбо Владельцы оболонского бетона вообще мнили себя арабскими шейхами
Додано: Сер 02 січ, 2019 11:58
сказочник
в 2008ом все уже продавалось с ооочень большим скрипом, там еще до кучи и кратковременное укрепление гривни весной
знаю из собственного опыта - продавал родительскую трешку в то время
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Сер 02 січ, 2019 12:12
К весне 2008, молодые и амбициозные уже были в ипотеке + кредит на 2 авто.
Даже матери одиночки, желая принять посильное участие в пирамиде недвижимости, накупили сильских хат в Черниговской обл.
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