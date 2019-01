Додано: Сер 02 січ, 2019 11:58

moniks написав:

Как щаз помню. 2008-й. Борщаговские хрущобы роккетой уввэрх. И влажные мечты их владельцев - пущай ёщё чуть-чуть-чуть падр0сттёт. И сразу в Майами на ламбо Владельцы оболонского бетона вообще мнили себя арабскими шейхами Как щаз помню. 2008-й. Борщаговские хрущобы роккетой уввэрх. И влажные мечты их владельцев - пущай ёщё чуть-чуть-чуть падр0сттёт. И сразу в Майами на ламбоВладельцы оболонского бетона вообще мнили себя арабскими шейхами



сказочник

в 2008ом все уже продавалось с ооочень большим скрипом, там еще до кучи и кратковременное укрепление гривни весной

знаю из собственного опыта - продавал родительскую трешку в то время сказочникв 2008ом все уже продавалось с ооочень большим скрипом, там еще до кучи и кратковременное укрепление гривни веснойзнаю из собственного опыта - продавал родительскую трешку в то время

