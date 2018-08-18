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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3170317131723173

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1278
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
3%
42
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
271
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
88
Раціональне планування та метраж
16%
199
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
50
Ціна
19%
240
Якість будівництва
16%
200
Всього голосів : 1278
Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 02:12

Нехай кацапети колотяться!
Тим краше для нас і для Кржн.

Тупим ватнікам пояснюю - коли Московія стане розвалюватися, то ціни Кржн підскочать в кілька разів.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 07:52

  Frant написав:Нехай кацапети колотяться!
Тим краше для нас і для Кржн.

Тупим ватнікам пояснюю - коли Московія стане розвалюватися, то ціни Кржн підскочать в кілька разів.

Ріст цін без росту ВВП? Це курам насміх. Ще один дисбаланс в економічній системі.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 10:08

  trololo написав:
  hume написав:
  antey1969 написав:Улыбнуло - вместо Гаранта приветствовал Зеленский, а Петино обращение задвинули аккурат после боя часов. Год назад подобных вольностей себе не позволяли. Похоже, действительно, рейтинги Порошенко совсем аховые.

Думал мне привидилось, ан нет, всё таки так и было. Гаранта задвинули за полночь.

Только причем тут рейтинги. Беня решил повыпендриваться.


На новый 2005 год по всем каналам поздравлял действующий на тот момент президент Кучма,и только по пятому каналу Порошенко зрителей поздравлял кандидат Ющенко,тогда это назвали демократией,сейчас Беня решил повыпендриваться :lol:
Bayern
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 10:26

Вже рік старий за обрії
пливе.
Уже й Новий стоїть на
виднокрузі.
Хай у Новому буде все
нове, -
старі лиш вина, істини і
друзі.
Ліна Костенко

Усім колегам-лендлордам у Новому році - мудрих рішень і вагомих результатів. Збагачуйтеся !!! Заможні громадяни - заможна й Україна.
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 10:57

  Frant написав:Тупим ватнікам пояснюю - коли Московія стане розвалюватися, то ціни Кржн підскочать в кілька разів.

Кстати да.
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 11:19

  Frant написав:Нехай кацапети колотяться!
Тим краше для нас і для Кржн.

Тупим ватнікам пояснюю - коли Московія стане розвалюватися, то ціни Кржн підскочать в кілька разів.


халва, халва :)
baraka
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 11:42

  Frant написав:Нехай кацапети колотяться!
Тим краше для нас і для Кржн.
Тупим ватнікам пояснюю - коли Московія стане розвалюватися, то ціни Кржн підскочать в кілька разів

якщо суб'єкти федерації почнуть між собою пуляти наявними технічними засобами, то щось може нєнароком залетіти до нас і КРЖН перестане існувати, як явище.
PS похоже, Франта подменили, верните аутентичного :mrgreen:
Востаннє редагувалось antonivs3 в Сер 02 січ, 2019 11:43, всього редагувалось 1 раз.
Савченко Так!
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 11:42

  baraka написав:
  Frant написав:Нехай кацапети колотяться!
Тим краше для нас і для Кржн.

Тупим ватнікам пояснюю - коли Московія стане розвалюватися, то ціни Кржн підскочать в кілька разів.


халва, халва :)


Как щаз помню. 2008-й. Борщаговские хрущобы роккетой уввэрх. И влажные мечты их владельцев - пущай ёщё чуть-чуть-чуть падр0сттёт. И сразу в Майами на ламбо :mrgreen: Владельцы оболонского бетона вообще мнили себя арабскими шейхами :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
moniks
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 11:58

  moniks написав:
Как щаз помню. 2008-й. Борщаговские хрущобы роккетой уввэрх. И влажные мечты их владельцев - пущай ёщё чуть-чуть-чуть падр0сттёт. И сразу в Майами на ламбо :mrgreen: Владельцы оболонского бетона вообще мнили себя арабскими шейхами :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:


сказочник
в 2008ом все уже продавалось с ооочень большим скрипом, там еще до кучи и кратковременное укрепление гривни весной
знаю из собственного опыта - продавал родительскую трешку в то время
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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