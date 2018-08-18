Как щаз помню. 2008-й. Борщаговские хрущобы роккетой уввэрх. И влажные мечты их владельцев - пущай ёщё чуть-чуть-чуть падр0сттёт. И сразу в Майами на ламбо Владельцы оболонского бетона вообще мнили себя арабскими шейхами
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Додано: Сер 02 січ, 2019 11:42
Как щаз помню. 2008-й. Борщаговские хрущобы роккетой уввэрх. И влажные мечты их владельцев - пущай ёщё чуть-чуть-чуть падр0сттёт. И сразу в Майами на ламбо Владельцы оболонского бетона вообще мнили себя арабскими шейхами
Додано: Сер 02 січ, 2019 11:58
сказочник
в 2008ом все уже продавалось с ооочень большим скрипом, там еще до кучи и кратковременное укрепление гривни весной
знаю из собственного опыта - продавал родительскую трешку в то время
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Сер 02 січ, 2019 12:12
К весне 2008, молодые и амбициозные уже были в ипотеке + кредит на 2 авто.
Даже матери одиночки, желая принять посильное участие в пирамиде недвижимости, накупили сильских хат в Черниговской обл.
Додано: Сер 02 січ, 2019 12:17
Угу-угу. Ты самый умный. Ты всё знаешь. И нифига не шлоб - все подтвердят В 2008-м весной на Оболонском пр-те знакомые продали 3к чешку за 155к.у.е. Ушла сразу. Без "туристов". Так шо крути педали пока не....
Додано: Сер 02 січ, 2019 12:25
за 145к.у.е. чешка на Оболони, весной 2008?
Это была явно демпинговая цена.
Мож первый последний этаж?
Проходная двуха в советском состоянии, 40 с чем то метров, в панельном хруще на Батыевой горе за 200 000 долларов США. Такой в то время был рынок.
ПС. Исправил, за 200 000 хрущ на Батыевой был продан.
Перепутал с 3к кирпичным хрущем на Подоле.
Востаннє редагувалось UA в Сер 02 січ, 2019 12:41, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 02 січ, 2019 12:28
коешо знаю и по собственному опыту, а не по рассказам знакомым
реальный пик продаж был на год-полтора ранее, а сказочники-теоретики типа тебя до сих пор рассказывают сказки и пускают слюни на 2008й
зы: я продал весной 2008го трешку в 464й серии на углу лесного и жукова за 146 - месяц экспозиции, ходили одни туристы-мечтатели, пока знакомый рыл не подогнал пару понаехов, которые вообще то искали двушку в аренду и по-быстрячку организовал им кредит
привет знакомым
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Сер 02 січ, 2019 12:38
еще бы, без туристов- оболонь дистрикт за 155.
я в январе-феврале трешку на милославской продал за 197.5, хотелки были тогда 220, но уже вяло, больше ходили и не возвращались. причем хотелки еще росли, до середины лета, до 240 за такие же хаты. так что все правы, но ККЦ в данном случае правее
Савченко Так!
Додано: Сер 02 січ, 2019 13:00
С такой удачей - и на свободе (и не в Майами). Кар0на(как у Поляковой) не жмёт? С ней на велике не тормозит - не заносит? Я про свои продажи удачные-неудачные здесь писать не буду. Знакомые могут прочтить - не буду палиться - денег в долг попросят (уже давал).
Додано: Сер 02 січ, 2019 13:02
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
В 2008 двушка-чешка на первом этаже на Левобережке без ремонта ушла за 150 куе.
Додано: Сер 02 січ, 2019 13:33
О-о-о, День ностальгії... Чудові були часи. Чекайте, за пару років повернуться. ))
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