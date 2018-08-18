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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3171317231733174>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1278
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
3%
42
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
271
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
88
Раціональне планування та метраж
16%
199
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
50
Ціна
19%
240
Якість будівництва
16%
200
Всього голосів : 1278
Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 11:42

  baraka написав:
  Frant написав:Нехай кацапети колотяться!
Тим краше для нас і для Кржн.

Тупим ватнікам пояснюю - коли Московія стане розвалюватися, то ціни Кржн підскочать в кілька разів.


халва, халва :)


Как щаз помню. 2008-й. Борщаговские хрущобы роккетой уввэрх. И влажные мечты их владельцев - пущай ёщё чуть-чуть-чуть падр0сттёт. И сразу в Майами на ламбо :mrgreen: Владельцы оболонского бетона вообще мнили себя арабскими шейхами :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
moniks
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 11:58

  moniks написав:
Как щаз помню. 2008-й. Борщаговские хрущобы роккетой уввэрх. И влажные мечты их владельцев - пущай ёщё чуть-чуть-чуть падр0сттёт. И сразу в Майами на ламбо :mrgreen: Владельцы оболонского бетона вообще мнили себя арабскими шейхами :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:


сказочник
в 2008ом все уже продавалось с ооочень большим скрипом, там еще до кучи и кратковременное укрепление гривни весной
знаю из собственного опыта - продавал родительскую трешку в то время
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 12:12

  kingkongovets написав:
  moniks написав:
Как щаз помню. 2008-й. Борщаговские хрущобы роккетой уввэрх. И влажные мечты их владельцев - пущай ёщё чуть-чуть-чуть падр0сттёт. И сразу в Майами на ламбо :mrgreen: Владельцы оболонского бетона вообще мнили себя арабскими шейхами :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:


сказочник
в 2008ом все уже продавалось с ооочень большим скрипом, там еще до кучи и кратковременное укрепление гривни весной
знаю из собственного опыта - продавал родительскую трешку в то время

К весне 2008, молодые и амбициозные уже были в ипотеке + кредит на 2 авто.
Даже матери одиночки, желая принять посильное участие в пирамиде недвижимости, накупили сильских хат в Черниговской обл.
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 12:17

  kingkongovets написав:
  moniks написав:
Как щаз помню. 2008-й. Борщаговские хрущобы роккетой уввэрх. И влажные мечты их владельцев - пущай ёщё чуть-чуть-чуть падр0сттёт. И сразу в Майами на ламбо :mrgreen: Владельцы оболонского бетона вообще мнили себя арабскими шейхами :mrgreen:


сказочник
в 2008ом все уже продавалось с ооочень большим скрипом, там еще до кучи и кратковременное укрепление гривни весной знаю из собственного опыта - продавал родительскую трешку в то время


Угу-угу. Ты самый умный. Ты всё знаешь. И нифига не шлоб - все подтвердят :mrgreen: В 2008-м весной на Оболонском пр-те знакомые продали 3к чешку за 155к.у.е. Ушла сразу. Без "туристов". Так шо крути педали пока не.... :mrgreen: :mrgreen:
moniks
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 12:25

  moniks написав:Угу-угу. Ты самый умный. Ты всё знаешь. И нифига не шлоб - все подтвердят :mrgreen: В 2008-м весной на Оболонском пр-те знакомые продали 3к чешку за 145к.у.е. Ушла сразу. Без "туристов". Так шо крути педали пока не.... :mrgreen: :mrgreen:

за 145к.у.е. чешка на Оболони, весной 2008?
Это была явно демпинговая цена.
Мож первый последний этаж?
Проходная двуха в советском состоянии, 40 с чем то метров, в панельном хруще на Батыевой горе за 200 000 долларов США. Такой в то время был рынок.
ПС. Исправил, за 200 000 хрущ на Батыевой был продан.
Перепутал с 3к кирпичным хрущем на Подоле.
Востаннє редагувалось UA в Сер 02 січ, 2019 12:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 12:28

  moniks написав:Угу-угу. Ты самый умный. Ты всё знаешь. И нифига не шлоб - все подтвердят :mrgreen: В 2008-м весной на Оболонском пр-те знакомые продали 3к чешку за 145к.у.е. Ушла сразу. Без "туристов". Так шо крути педали пока не.... :mrgreen: :mrgreen:



коешо знаю и по собственному опыту, а не по рассказам знакомым
реальный пик продаж был на год-полтора ранее, а сказочники-теоретики типа тебя до сих пор рассказывают сказки и пускают слюни на 2008й

зы: я продал весной 2008го трешку в 464й серии на углу лесного и жукова за 146 - месяц экспозиции, ходили одни туристы-мечтатели, пока знакомый рыл не подогнал пару понаехов, которые вообще то искали двушку в аренду и по-быстрячку организовал им кредит
привет знакомым
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 12:38

  moniks написав:
  kingkongovets написав:
  moniks написав:Как щаз помню. 2008-й. Борщаговские хрущобы роккетой уввэрх. И влажные мечты их владельцев - пущай ёщё чуть-чуть-чуть падр0сттёт.

сказочник
в 2008ом все уже продавалось с ооочень большим скрипом, знаю из собственного опыта - продавал родительскую трешку в то время

Угу-угу. Ты самый умный. Ты всё знаешь. В 2008-м весной на Оболонском пр-те знакомые продали 3к чешку за 155к.у.е. Ушла сразу. Без "туристов".

еще бы, без туристов- оболонь дистрикт за 155.
я в январе-феврале трешку на милославской продал за 197.5, хотелки были тогда 220, но уже вяло, больше ходили и не возвращались. причем хотелки еще росли, до середины лета, до 240 за такие же хаты. так что все правы, но ККЦ в данном случае правее
Савченко Так!
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 13:00

  kingkongovets написав:коешо знаю и по собственному опыту, а не по рассказам знакомым реальный пик продаж был на год-полтора ранее, а сказочники-теоретики типа тебя до сих пор рассказывают сказки и пускают слюни на 2008й

зы: я продал весной 2008го трешку в 464й серии на углу лесного и жукова за 146 - месяц экспозиции, ходили одни туристы-мечтатели, пока знакомый рыл не подогнал пару понаехов, которые вообще то искали двушку в аренду и по-быстрячку организовал им кредит
привет знакомым


С такой удачей - и на свободе (и не в Майами). Кар0на(как у Поляковой) не жмёт? :mrgreen: С ней на велике не тормозит - не заносит? :mrgreen: Я про свои продажи удачные-неудачные здесь писать не буду. Знакомые могут прочтить - не буду палиться - денег в долг попросят (уже давал). :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 13:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  moniks написав:Угу-угу. Ты самый умный. Ты всё знаешь. И нифига не шлоб - все подтвердят В 2008-м весной на Оболонском пр-те знакомые продали 3к чешку за 155к.у.е. Ушла сразу. Без "туристов". Так шо крути педали пока не....

В 2008 двушка-чешка на первом этаже на Левобережке без ремонта ушла за 150 куе.
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 13:33

  Faceless написав:
  moniks написав:Угу-угу. Ты самый умный. Ты всё знаешь. И нифига не шлоб - все подтвердят В 2008-м весной на Оболонском пр-те знакомые продали 3к чешку за 155к.у.е. Ушла сразу. Без "туристов". Так шо крути педали пока не....

В 2008 двушка-чешка на первом этаже на Левобережке без ремонта ушла за 150 куе.

О-о-о, День ностальгії... Чудові були часи. Чекайте, за пару років повернуться. )) https://nv.ua/ukr/ukraine/events/zminil ... 15650.html
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