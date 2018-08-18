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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3171317231733174

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1278
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
3%
42
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
271
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
88
Раціональне планування та метраж
16%
199
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
50
Ціна
19%
240
Якість будівництва
16%
200
Всього голосів : 1278
Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 13:56

  Faceless написав:
  moniks написав:Угу-угу. Ты самый умный. Ты всё знаешь. И нифига не шлоб - все подтвердят В 2008-м весной на Оболонском пр-те знакомые продали 3к чешку за 155к.у.е. Ушла сразу. Без "туристов". Так шо крути педали пока не....

В 2008 двушка-чешка на первом этаже на Левобережке без ремонта ушла за 150 куе.


Как сказал Гордон недавно - в те годы в стране были деньги. Работая в гос.организации получал легально(чистыми) 1,5к.у.е. в месяц. Сейчас там платят за такое ~ 0,4у.е. Люди в моем отделе брали и недвигу и авто в кредит. Сегодня там "болт с сорванной резьбой". И остались стареющие задолизы и задроты.
moniks
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 14:02

Рыловские страсти в Киеве :mrgreen:

В Киеве мужчина лишился глаза во время ссоры с родственником из-за платы за аренду квартиры

В квартиру на бульваре Труда, где помещение арендует 45-летний мужчина со своей женой, пришел ее владелец, который является их родственником. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

Во время конфликта владелец квартиры достал пневматический пистолет и выстрелил в своего родственника. Пострадавший получил проникающее ранение глаза и лишился его.

Во время происходящего с работы вернулась жена пострадавшего и пыталась защитить мужчину. Владелец квартиры выстрелил и в женщину. Она получила непроникающее ранение головы.

56-летний стрелок задержан. Пневматический пистолет калибра 4,5 мм изъят.
https://kyiv.npu.gov.ua/news/novini/u-k ... uvsya-oka/
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 14:09

  zzzzzz написав:Рыловские страсти в Киеве :mrgreen:

Это смешно или у Вас по умолчанию смайлы в конце любого поста?
kyk
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 14:11

  moniks написав:
Как сказал Гордон недавно - в те годы в стране были деньги. Работая в гос.организации получал легально(чистыми) 1,5к.у.е. в месяц. Сейчас там платят за такое ~ 0,4у.е. Люди в моем отделе брали и недвигу и авто в кредит. Сегодня там "болт с сорванной резьбой". И остались стареющие задолизы и задроты.


сколько по времени длился тот период? сколько уже с тех пор прошло лет? сколько раз уже маятник и тренды качались туда-сюда?
до смерти будете ту минуту славы вспоминать?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 14:12

  kyk написав:
  zzzzzz написав:Рыловские страсти в Киеве :mrgreen:

Это смешно или у Вас по умолчанию смайлы в конце любого поста?

Это смех сквозь слезы от деградации отдельных групп населения.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 14:55

  ihorkyiv написав:
  Faceless написав:
  moniks написав:Угу-угу. Ты самый умный. Ты всё знаешь. И нифига не шлоб - все подтвердят В 2008-м весной на Оболонском пр-те знакомые продали 3к чешку за 155к.у.е. Ушла сразу. Без "туристов". Так шо крути педали пока не....

В 2008 двушка-чешка на первом этаже на Левобережке без ремонта ушла за 150 куе.

О-о-о, День ностальгії... Чудові були часи. Чекайте, за пару років повернуться. )) https://nv.ua/ukr/ukraine/events/zminil ... 15650.html

розовоокулярні мрії рожевоокулярників
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 15:04

  flyman написав:
  ihorkyiv написав:О-о-о, День ностальгії... Чудові були часи. Чекайте, за пару років повернуться. )) https://nv.ua/ukr/ukraine/events/zminil ... 15650.html

розовоокулярні мрії рожевоокулярників

Да ладно, Флай, если вернутся те времена цоколь в центре Бучи сразу вырастет в цене в 2 раза. Правда стратегический план по окружению Киева придется пересмотреть.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 15:19

  zzzzzz написав:Рыловские страсти в Киеве :mrgreen:

В Киеве мужчина лишился глаза во время ссоры с родственником из-за платы за аренду квартиры

В квартиру на бульваре Труда, где помещение арендует 45-летний мужчина со своей женой, пришел ее владелец, который является их родственником. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

Во время конфликта владелец квартиры достал пневматический пистолет и выстрелил в своего родственника. Пострадавший получил проникающее ранение глаза и лишился его.

Во время происходящего с работы вернулась жена пострадавшего и пыталась защитить мужчину. Владелец квартиры выстрелил и в женщину. Она получила непроникающее ранение головы.

56-летний стрелок задержан. Пневматический пистолет калибра 4,5 мм изъят.
https://kyiv.npu.gov.ua/news/novini/u-k ... uvsya-oka/

Где тут рыл? Скорее лендлорды
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 15:19

  airmax78 написав:
  flyman написав:
  ihorkyiv написав:О-о-о, День ностальгії... Чудові були часи. Чекайте, за пару років повернуться. )) https://nv.ua/ukr/ukraine/events/zminil ... 15650.html

розовоокулярні мрії рожевоокулярників

Да ладно, Флай, если вернутся те времена цоколь в центре Бучи сразу вырастет в цене в 2 раза. Правда стратегический план по окружению Киева придется пересмотреть.

я все вагаюсь, а надо лі?
може збирати манатки назад в ЄС
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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