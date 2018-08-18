Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
moniks написав:Угу-угу. Ты самый умный. Ты всё знаешь. И нифига не шлоб - все подтвердят В 2008-м весной на Оболонском пр-те знакомые продали 3к чешку за 155к.у.е. Ушла сразу. Без "туристов". Так шо крути педали пока не....
В 2008 двушка-чешка на первом этаже на Левобережке без ремонта ушла за 150 куе.
Как сказал Гордон недавно - в те годы в стране были деньги. Работая в гос.организации получал легально(чистыми) 1,5к.у.е. в месяц. Сейчас там платят за такое ~ 0,4у.е. Люди в моем отделе брали и недвигу и авто в кредит. Сегодня там "болт с сорванной резьбой". И остались стареющие задолизы и задроты.
moniks написав: Как сказал Гордон недавно - в те годы в стране были деньги. Работая в гос.организации получал легально(чистыми) 1,5к.у.е. в месяц. Сейчас там платят за такое ~ 0,4у.е. Люди в моем отделе брали и недвигу и авто в кредит. Сегодня там "болт с сорванной резьбой". И остались стареющие задолизы и задроты.
сколько по времени длился тот период? сколько уже с тех пор прошло лет? сколько раз уже маятник и тренды качались туда-сюда? до смерти будете ту минуту славы вспоминать?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
moniks написав:Угу-угу. Ты самый умный. Ты всё знаешь. И нифига не шлоб - все подтвердят В 2008-м весной на Оболонском пр-те знакомые продали 3к чешку за 155к.у.е. Ушла сразу. Без "туристов". Так шо крути педали пока не....
В 2008 двушка-чешка на первом этаже на Левобережке без ремонта ушла за 150 куе.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Да ладно, Флай, если вернутся те времена цоколь в центре Бучи сразу вырастет в цене в 2 раза. Правда стратегический план по окружению Киева придется пересмотреть.
я все вагаюсь, а надо лі? може збирати манатки назад в ЄС
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.