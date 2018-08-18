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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3173317431753176>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1278
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
3%
42
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
271
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
88
Раціональне планування та метраж
16%
199
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
50
Ціна
19%
240
Якість будівництва
16%
200
Всього голосів : 1278
Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 17:03

Где делся Захар? Кто знает?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 17:04

airmax78
цоколь в центре Бучи сразу вырастет в цене в 2 раза

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Чукча2
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 17:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Для обсуждения политики есть: Політичні дискусії
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 17:54

  Faceless написав:Для обсуждения политики есть: Політичні дискусії


так или иначе эта тема будет тут подниматься всегда, результаты выборов и тенденции кржн и экономики в целом неразрывно связаны
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 18:07

  moniks написав:
  Faceless написав:
  moniks написав:Угу-угу. Ты самый умный. Ты всё знаешь. И нифига не шлоб - все подтвердят В 2008-м весной на Оболонском пр-те знакомые продали 3к чешку за 155к.у.е. Ушла сразу. Без "туристов". Так шо крути педали пока не....

В 2008 двушка-чешка на первом этаже на Левобережке без ремонта ушла за 150 куе.


Как сказал Гордон недавно - в те годы в стране были деньги. Работая в гос.организации получал легально(чистыми) 1,5к.у.е. в месяц. Сейчас там платят за такое ~ 0,4у.е. Люди в моем отделе брали и недвигу и авто в кредит. Сегодня там "болт с сорванной резьбой". И остались стареющие задолизы и задроты.


Полторы тонны баксов (чистыми!) в госконторе на руки в 2008?? Т.е. 7500грн??
Где и кем Вы работали если не секрет?

В Укрзализныце в 2008 обычный нач.отдела получал около 3000-3500грн(ставка), на руки и того меньше, а с.аный инженер получал 2000-2500.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 18:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  galadriel написав:Полторы тонны баксов (чистыми!) в госконторе на руки в 2008?? Т.е. 7500грн??
Где и кем Вы работали если не секрет?

В Укрзализныце в 2008 обычный нач.отдела получал около 3000-3500грн(ставка), на руки и того меньше, а с.аный инженер получал 2000-2500.

В банке (правда, в ГБ) "вчерашний студент" зарабатывал 1000-1100 у.е
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 18:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Фейслес, не уходите от ответа! Куда вы дели Захара? Народ волнуется.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 18:19

  Faceless написав:Для обсуждения политики есть: Політичні дискусії


Туда не все форумчане заходят.

Кстати, вчера мой вопрос Кинконговцу про недвижимость в свете выборов пропал, и ни сообщения об удалении, ни в истории его нет.

Куда он мог деться?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 18:19

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:Фейслес, не уходите от ответа! Куда вы дели Захара? Народ волнуется.


вы полагаете тут есть повод для шуток?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 18:32

  kingkongovets написав:
airmax78 написав:Фейслес, не уходите от ответа! Куда вы дели Захара? Народ волнуется.


вы полагаете тут есть повод для шуток?

а он чо, наконец то опизсдюлился на строй площадке?
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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