Додано: Сер 02 січ, 2019 18:07

moniks написав:
В 2008-м весной на Оболонском пр-те знакомые продали 3к чешку за 155к.у.е. Ушла сразу. Без "туристов". Так шо крути педали пока не....

В 2008 двушка-чешка на первом этаже на Левобережке без ремонта ушла за 150 куе.



Как сказал Гордон недавно - в те годы в стране были деньги. Работая в гос.организации получал легально(чистыми) 1,5к.у.е. в месяц. Сейчас там платят за такое ~ 0,4у.е. Люди в моем отделе брали и недвигу и авто в кредит. Сегодня там "болт с сорванной резьбой". И остались стареющие задолизы и задроты.



Полторы тонны баксов (чистыми!) в госконторе на руки в 2008?? Т.е. 7500грн??

Где и кем Вы работали если не секрет?



Полторы тонны баксов (чистыми!) в госконторе на руки в 2008?? Т.е. 7500грн??
Где и кем Вы работали если не секрет?
В Укрзализныце в 2008 обычный нач.отдела получал около 3000-3500грн(ставка), на руки и того меньше, а с.аный инженер получал 2000-2500.

