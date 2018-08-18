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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 02 січ, 2019 17:03
Где делся Захар? Кто знает?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
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Investor_K
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Додано: Сер 02 січ, 2019 17:51
Для обсуждения политики есть: Політичні дискусії
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Faceless
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Додано: Сер 02 січ, 2019 17:54
так или иначе эта тема будет тут подниматься всегда, результаты выборов и тенденции кржн и экономики в целом неразрывно связаны
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: Сер 02 січ, 2019 18:07
moniks написав: Faceless написав:
В 2008
moniks написав:
Угу-угу. Ты самый умный. Ты всё знаешь. И нифига не шлоб - все подтвердят В 2008-м
весной на Оболонском пр-те знакомые продали 3к чешку за 155к.у.е. Ушла сразу. Без "туристов". Так шо крути педали пока не....
двушка-чешка на первом этаже на Левобережке без ремонта ушла за 150 куе.
Как сказал Гордон недавно - в те годы в стране были деньги. Работая в гос.организации получал легально(чистыми) 1,5к.у.е. в месяц
. Сейчас там платят за такое ~ 0,4у.е. Люди в моем отделе брали и недвигу и авто в кредит. Сегодня там "болт с сорванной резьбой". И остались стареющие задолизы и задроты.
Полторы тонны баксов (чистыми!) в госконторе на руки в 2008?? Т.е. 7500грн??
Где и кем Вы работали если не секрет?
В Укрзализныце в 2008 обычный нач.отдела получал около 3000-3500грн(ставка), на руки и того меньше, а с.аный инженер получал 2000-2500.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
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galadriel
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Додано: Сер 02 січ, 2019 18:15
galadriel написав:
Полторы тонны баксов (чистыми!) в госконторе на руки в 2008?? Т.е. 7500грн??
Где и кем Вы работали если не секрет?
В Укрзализныце в 2008 обычный нач.отдела получал около 3000-3500грн(ставка), на руки и того меньше, а с.аный инженер получал 2000-2500.
В банке (правда, в ГБ) "вчерашний студент" зарабатывал 1000-1100 у.е
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Faceless
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Додано: Сер 02 січ, 2019 18:18
Фейслес, не уходите от ответа! Куда вы дели Захара? Народ волнуется.
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airmax78
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Додано: Сер 02 січ, 2019 18:19
Туда не все форумчане заходят.
Кстати, вчера мой вопрос Кинконговцу про недвижимость в свете выборов пропал, и ни сообщения об удалении, ни в истории его нет.
Куда он мог деться?
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change_pm
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Додано: Сер 02 січ, 2019 18:19
airmax78 написав:Фейслес, не уходите от ответа! Куда вы дели Захара? Народ волнуется.
вы полагаете тут есть повод для шуток?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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