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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 02 січ, 2019 18:32
Faceless написав:
В банке (правда, в ГБ) "вчерашний студент" зарабатывал 1000-1100 у.е
Легально, чистыми? Не верю.
В конверте - да, может быть.
Без такой зарплаты в госконторах ловить нечего.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
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galadriel
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Додано: Сер 02 січ, 2019 18:33
trololo
как бы то ни было, мужик он цельный и по своей воле отсюда бы не ушел
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: Сер 02 січ, 2019 18:34
сьездил в Гвоздев с ребенком покататься.
4500 за катание, прокат и ресторан.
такие нынче цены.
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X-Fresh
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Додано: Сер 02 січ, 2019 18:39
X-Fresh написав:
сьездил в Гвоздев с ребенком покататься.
4500 за катание, прокат и ресторан.
такие нынче цены.
4500 - это очень дешево. ты наверное нищеброд пересичный
главное оружие рашистов - ложь
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trololo
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Додано: Сер 02 січ, 2019 18:40
kingkongovets написав:
airmax78 написав:Фейслес, не уходите от ответа! Куда вы дели Захара? Народ волнуется.
вы полагаете тут есть повод для шуток?
Я все еще надеюсь, что да. Хотя уже начинаю волноваться.
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Додано: Сер 02 січ, 2019 19:21
galadriel написав: Faceless написав:
В банке (правда, в ГБ) "вчерашний студент" зарабатывал 1000-1100 у.е
Легально, чистыми? Не верю.
В конверте - да, может быть.
Без такой зарплаты в госконторах ловить нечего.
Конечно легально, чистыми, "на руки" (на карточку). Это не вопрос веры, таковы были факты.
Про госконторы не могу сказать.
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Faceless
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Додано: Сер 02 січ, 2019 19:22
kingkongovets написав:trololo
как бы то ни было, мужик он цельный и по своей воле отсюда бы не ушел
Захара никто не "выгонял"
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Додано: Сер 02 січ, 2019 19:23
Faceless написав:
kingkongovets написав:trololo
как бы то ни было, мужик он цельный и по своей воле отсюда бы не ушел
Захара никто не "выгонял"
в том то и дело, увы
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Сер 02 січ, 2019 20:06
Авто евро секонд хенд рулит
Рынок новых легковых авто в Украине в 2018г не превысил показатель 2017г – "Укравтопром"
Рынок новых легковых авто в Украине в 2018г не превысил показатель 2017г – "Укравтопром"
Первичные регистрации новых легковых автомобилей в Украине в 2018 году составили 81,8 тыс. ед., что на 0,6% или 453 авто меньше, чем в 2017 году, сообщает ассоциация "Укравтопром".
"Таким образом, озвученные год назад прогнозы многих экспертов о росте рынка на 20% не осуществились, а спрос наоборот упал", - констатирует ассоциация.
При этом первое место в рейтинге марок завоевала Toyota с регистрацией 10,082 тыс. автомобилей (на 4% больше, чем годом ранее), второе место у Renault (8,722 тыс. ед.), на третье вышел Volkswagen (6,183 тыс.).
Наиболее продаваемым авто стал Renault Duster с показателем 3465 первичных регистраций, за ним следуют KIA Sportage – 3128 ед. и Toyota RAV4 – 2653 ед.
Анализируя динамику рынка новых авто в Украине в прошедшем году, ассоциация напоминает, что в январе 2018 года в Украине было зарегистрировано 6,6 тыс. новых авто, что на 37% превзошло результат годичной давности.
"Такой резкий старт в начале года и вызвал повышенные ожидания у экспертов и операторов рынка", - считают в "Укравтопроме". Лидировала в январе Toyota с 941 регистрацией, но бестселлером стал снятый с продаж в других странах из-за дизельного скандала Volkswagen Golf, мимо которого не смогли пройти 318 украинцев.
Февральский рынок по сравнению с февралем-2017 вырос на 21% - до 5,8 тыс. новых авто, а пальма первенства перешла к Volkswagen (830 авто).
"Такой успех Volkswagen обеспечили дизельгейтные авто 2015 года выпуска и в основном все тот же Golf", - констатирует "Укравтопром".
По оценке "Укравтопрома", первый тревожный сигнал для рынка прозвучал в марте, когда количество регистраций к марту-2017сократилось почти на 7%, до 6,8 тыс, и этот же результат практически повторился в апреле, но с положительной динамикой (плюс 6%). Лидировала Toyota (852 авто), но самым популярным стал Renault Duster (308 ед.).
В мае-2018 украинцы приобрели всего на несколько автомобилей меньше, чем в предыдущем месяце, но в то же время обеспечили небольшой рост ("плюс" 4%) по сравнению с аналогичным показателем 2017 года. Лидерство сохранила Toyota, а лучшими продажами отличился еще один дизельгейтный автомобиль – Audi A3.
В июне рынок новых легковых автомобилей снова остыл, но спрос упал не только по отношению к июньским регистрациям прошлого года ("минус" 5,4%), но и к предыдущему месяцу ("минус" 4,8%), до 6,5 тыс. ед. Лидер не изменился, а титул бестселлера после шестимесячного перерыва вновь вернул KIA Sportage,
В сообщении ассоциации отмечается, что второе полугодие-2018 авторынок Украины начал с позитивной динамики – в июле регистрации увеличились на 4% - до 6,7 тыс. ед, лидером рейтинга стал Renault (725 ед.), а самым популярным авто остался KIA Sportage (301 продажа).
Августовский рынок вырос на 11%, до 7,3 тыс. новых легковых автомобилей, лидерство удерживал Renault (986 новых машин).
Осенью-2018 на украинском рынке новых легковых авто сформировалась стойкая отрицательная динамика - сентябрьский спрос просел на 14% до 6,8 тыс. машин (при этом на лидерскую позицию среди брендов вернулась Toyota с 918 авто, а автомобилем месяца стал Renault Duster), в октябре рынок упал на 6% - до 7,2 тыс. авто.
Ноябрь продолжил негативный тренд, регистрации новых авто к ноябрю- 2017 снизились на 4%, до 7,3 тыс. ед, а лидером стал Renault с показателем 865 реализованных авто.
"В декабре потребительская активность рухнула к предыдущему году на 23%, регистрацию прошли чуть более 7 тыс. новых легковушек. На "олимп" брендов вновь вернулась Toyota (821 ед.), а бестселлером последнего месяца 2018 года остался KIA Sportage, который выбрали 418 покупателей", - отмечает ассоциация.
Как сообщалось, в числе факторов, не позволивших украинскому авторынку вырасти в 2018 году, эксперты называли рост ввоза подержанных авто по льготным ставкам акциза, а также проблему "евроблях".
По данным ассоциации "Укравтопром", продажи новых легковых авто в 2017 году превысили показатель 2016 года на 25%, составив 82,3 тыс. ед.
Живите своим умом!
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