Додано: Сер 02 січ, 2019 18:32

Faceless написав: В банке (правда, в ГБ) "вчерашний студент" зарабатывал 1000-1100 у.е В банке (правда, в ГБ) "вчерашний студент" зарабатывал 1000-1100 у.е



Легально, чистыми? Не верю.

В конверте - да, может быть.



