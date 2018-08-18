Легально, чистыми? Не верю.
В конверте - да, может быть.
Без такой зарплаты в госконторах ловить нечего.
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Додано: Сер 02 січ, 2019 18:32
Легально, чистыми? Не верю.
В конверте - да, может быть.
Без такой зарплаты в госконторах ловить нечего.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
Додано: Сер 02 січ, 2019 18:33
trololo
как бы то ни было, мужик он цельный и по своей воле отсюда бы не ушел
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Сер 02 січ, 2019 18:34
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
сьездил в Гвоздев с ребенком покататься.
4500 за катание, прокат и ресторан.
такие нынче цены.
Додано: Сер 02 січ, 2019 18:39
4500 - это очень дешево. ты наверное нищеброд пересичный
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Сер 02 січ, 2019 18:40
Додано: Сер 02 січ, 2019 19:21
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Конечно легально, чистыми, "на руки" (на карточку). Это не вопрос веры, таковы были факты.
Про госконторы не могу сказать.
Додано: Сер 02 січ, 2019 19:22
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Захара никто не "выгонял"
Додано: Сер 02 січ, 2019 19:23
в том то и дело, увы
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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