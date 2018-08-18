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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 02 січ, 2019 22:46
Luzida написав:
что скажете про Мисто Квитив?
А шо платите?
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Додано: Сер 02 січ, 2019 23:05
Luzida написав:
что скажете про Мисто Квитив?
Тысяч до 18 за метр - может и неплохо. Дороже 20 - как-то совсем не интересно
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airmax78
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