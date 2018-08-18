Захар_ добровільно пішов звідси.
Якби ти, флудьор, ще послідував за ним, то було би нам щастя!
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Додано: Чет 03 січ, 2019 01:02
Захар_ добровільно пішов звідси.
Якби ти, флудьор, ще послідував за ним, то було би нам щастя!
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Додано: Чет 03 січ, 2019 03:25
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Зарплата бариста не космическая, смена — 200 грн +%.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Чет 03 січ, 2019 07:10
Тільки рожевоокулярники думають, що барники, електрики, плиточники , шофери - еліта, яка добре заробляє.
Убога публіка, яка під своїм носом не бачить нічого.
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"не знаю пана Володимира як людину. Погоджуюсь, що він талановитий і творчо обдарований актор і шоумен. А згадуючи слова Харса Есена: "Коли з країни виїжджають вчені, інженери, лікарі та інші представники розумової праці. Їде цвіт нації – інтелігенція, то потім в такій країні правителями стають "бізнесмени", політиками стають плебеї і пройдисвіти з вулиці, а депутатами базарні спекулянти, спортсмени та артисти".
Боже, врятуй Україну!"
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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