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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3174317531763177

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1279
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
3%
43
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
271
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
88
Раціональне планування та метраж
16%
199
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
50
Ціна
19%
240
Якість будівництва
16%
200
Всього голосів : 1279
Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 01:02

  kingkongovets написав:trololo
как бы то ни было, мужик он цельный и по своей воле отсюда бы не ушел

Захар_ добровільно пішов звідси.

Якби ти, флудьор, ще послідував за ним, то було би нам щастя!
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 03:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://minfin.com.ua/users/guslenko/blog/
Зарплата бариста не космическая, смена — 200 грн +%.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 07:10

  flyman написав:https://minfin.com.ua/users/guslenko/blog/
Зарплата бариста не космическая, смена — 200 грн +%.

Тільки рожевоокулярники думають, що барники, електрики, плиточники , шофери - еліта, яка добре заробляє.

Убога публіка, яка під своїм носом не бачить нічого.
_________

"не знаю пана Володимира як людину. Погоджуюсь, що він талановитий і творчо обдарований актор і шоумен. А згадуючи слова Харса Есена: "Коли з країни виїжджають вчені, інженери, лікарі та інші представники розумової праці. Їде цвіт нації – інтелігенція, то потім в такій країні правителями стають "бізнесмени", політиками стають плебеї і пройдисвіти з вулиці, а депутатами базарні спекулянти, спортсмени та артисти".

Боже, врятуй Україну!"

https://uainfo.org/blognews/1546439949- ... dimir.html
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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