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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 03 січ, 2019 09:41
airmax78 написав: Luzida написав:
что скажете про Мисто Квитив?
Тысяч до 18 за метр - может и неплохо. Дороже 20 - как-то совсем не интересно
2 т грн это такая большая разница?
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Xomaro
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Додано: Чет 03 січ, 2019 10:03
Faceless написав:
kingkongovets написав:trololo
как бы то ни было, мужик он цельный и по своей воле отсюда бы не ушел
Захара никто не "выгонял"
Фейслес, гляньте на графік цін Домік.уа.
І прошу прокоментувати його.
Може, Ви бачите там дорожай?
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Додано: Чет 03 січ, 2019 10:51
Xomaro написав: airmax78 написав: Luzida написав:
что скажете про Мисто Квитив?
Тысяч до 18 за метр - может и неплохо. Дороже 20 - как-то совсем не интересно
2 т грн это такая большая разница?
При такой конкуренции как на рынке сейчас 2000 на метре это разница
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Додано: Чет 03 січ, 2019 11:04
Xomaro написав: airmax78 написав: Luzida написав:
что скажете про Мисто Квитив?
Тысяч до 18 за метр - может и неплохо. Дороже 20 - как-то совсем не интересно
2 т грн это такая большая разница?
Я крайние точки обозначил. Т.е. за максимум 18 это должна быть отличная планировка, высокий этаж, ничем не перекрытый вид на парк. А за 20 и дороже - это уже можно смотреть что-то гораздо ближе и к метро и к центру.
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airmax78
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Додано: Чет 03 січ, 2019 11:05
airmax78 написав:
Я крайние точки обозначил. Т.е. за максимум 18 это должна быть отличная планировка, высокий этаж, ничем не перекрытый вид на парк. А за 20 и дороже - это уже можно смотреть что-то гораздо ближе и к метро и к центру.
Старые ордена Петросяна уже expired видимо
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Faceless
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Додано: Чет 03 січ, 2019 11:21
airmax78 написав:
Я крайние точки обозначил. Т.е. за максимум 18 это должна быть отличная планировка, высокий этаж, ничем не перекрытый вид на парк. А за 20 и дороже - это уже можно смотреть что-то гораздо ближе и к метро и к центру.
«Одна старушка – рубль, десять старушек – уже червонец…» (с)
На ста квадратах это +200 тыс.
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Додано: Чет 03 січ, 2019 11:40
kingkongovets
Я скинул ссылку на инфу, её модераторы стерли.
Живите своим умом!
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