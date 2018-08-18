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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3174317531763177

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1280
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
3%
44
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
271
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
88
Раціональне планування та метраж
16%
199
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
50
Ціна
19%
240
Якість будівництва
16%
200
Всього голосів : 1280
Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 09:41

  airmax78 написав:
  Luzida написав:что скажете про Мисто Квитив?

Тысяч до 18 за метр - может и неплохо. Дороже 20 - как-то совсем не интересно

2 т грн это такая большая разница?
Xomaro
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 10:03

  Faceless написав:
kingkongovets написав:trololo
как бы то ни было, мужик он цельный и по своей воле отсюда бы не ушел
Захара никто не "выгонял"

Фейслес, гляньте на графік цін Домік.уа. :cry:
І прошу прокоментувати його.
Може, Ви бачите там дорожай?
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 10:51

  Xomaro написав:
  airmax78 написав:
  Luzida написав:что скажете про Мисто Квитив?

Тысяч до 18 за метр - может и неплохо. Дороже 20 - как-то совсем не интересно

2 т грн это такая большая разница?

При такой конкуренции как на рынке сейчас 2000 на метре это разница
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 11:04

  Xomaro написав:
  airmax78 написав:
  Luzida написав:что скажете про Мисто Квитив?

Тысяч до 18 за метр - может и неплохо. Дороже 20 - как-то совсем не интересно

2 т грн это такая большая разница?

Я крайние точки обозначил. Т.е. за максимум 18 это должна быть отличная планировка, высокий этаж, ничем не перекрытый вид на парк. А за 20 и дороже - это уже можно смотреть что-то гораздо ближе и к метро и к центру.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 11:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Я крайние точки обозначил. Т.е. за максимум 18 это должна быть отличная планировка, высокий этаж, ничем не перекрытый вид на парк. А за 20 и дороже - это уже можно смотреть что-то гораздо ближе и к метро и к центру.

Старые ордена Петросяна уже expired видимо
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 11:21

  airmax78 написав:Я крайние точки обозначил. Т.е. за максимум 18 это должна быть отличная планировка, высокий этаж, ничем не перекрытый вид на парк. А за 20 и дороже - это уже можно смотреть что-то гораздо ближе и к метро и к центру.

«Одна старушка – рубль, десять старушек – уже червонец…» (с)
На ста квадратах это +200 тыс. :lol: ;)
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 11:40

kingkongovets
Я скинул ссылку на инфу, её модераторы стерли.
Живите своим умом!
zzzzzz
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