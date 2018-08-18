алегарх риспект и на сяоми за 100 баксов.. ето провал
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 03 січ, 2019 13:56
алегарх риспект и на сяоми за 100 баксов.. ето провал
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Чет 03 січ, 2019 14:11
Похоже, «первая ласточка» по реконструкции старого жилого фонда готовится выпорхнуть — стартовало строительство нового дома для обитателей аварийного жилья дома по ул. Милютенко, 23-а, что на Лесном массиве.
зы: " Кроме того, застройщик будет остеклять не все лоджии, что тоже может добавить фасаду индивидуальности:)"
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Чет 03 січ, 2019 14:22
"Большинство из них будут 1-комнатными — таких в доме запланировано аж 403. «Двушек» — гораздо меньше, всего 163, ну а 3-комнатных — всего лишь 25. В принципе, для проекта класса «эконом», это приемлемое соотношение. Но при этом на типовом этаже «муравейника» не предвидится — на одной лестничной клетке размещается по 4-5 квартир (по крайней мере, в двух строящихся секциях)"
Из 591 квартиры - 403 однушки... ну да, не муравейник, ага.
Додано: Чет 03 січ, 2019 14:44
удивляет, что возле территории Французского квартала так много снега. Интересно было бы узнать у hume сколько он платит за неубранный снег?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: Чет 03 січ, 2019 14:52
Додано: Чет 03 січ, 2019 14:55
Reus, а не Hume. И уже не Reus, а его счастливый покупатель.
Додано: Чет 03 січ, 2019 14:57
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Зрада, ребята, зрада... Возле Олимпийского на углу Жилянской и Шота Руставели оказывается строят... очередной православный МАФ. Вот нах он там нужен?
Додано: Чет 03 січ, 2019 14:57
airmax78
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Есть КАНАЛ!!!1111
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Додано: Чет 03 січ, 2019 14:57
чувака кстати уже опознали - местный (сначала говорили шо кавказец), 82го года рождения, на ковпака живет, атошник, разведчик
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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