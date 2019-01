Додано: Чет 03 січ, 2019 14:11





зы: " Кроме того, застройщик будет остеклять не все лоджии, что тоже может добавить фасаду индивидуальности:)" Похоже, «первая ласточка» по реконструкции старого жилого фонда готовится выпорхнуть — стартовало строительство нового дома для обитателей аварийного жилья дома по ул. Милютенко, 23-а, что на Лесном массиве.жк-forest-короткий-обзор/?fbclid=IwAR1b7I4ZPfxtRm1_1gks2N-UPCKxhXn0qLgu1JmRxu43WMFiQ_fZilxkqd8зы: " Кроме того, застройщик будет остеклять не все лоджии, что тоже может добавить фасаду индивидуальности:)"

