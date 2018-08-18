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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3175317631773178

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1280
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
3%
44
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
271
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
88
Раціональне планування та метраж
16%
199
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
50
Ціна
19%
240
Якість будівництва
16%
200
Всього голосів : 1280
Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 13:56

  Nemo написав:Напротив РТ Укрбуд строит Кристал Хаус. Окна в окна на расстоянии 30 метров. Надабрать!

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алегарх риспект и на сяоми за 100 баксов.. ето провал
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 14:11

Похоже, «первая ласточка» по реконструкции старого жилого фонда готовится выпорхнуть — стартовало строительство нового дома для обитателей аварийного жилья дома по ул. Милютенко, 23-а, что на Лесном массиве.

https://gdevkievezhithorosho.com/2019/01/жк-forest-короткий-обзор/?fbclid=IwAR1b7I4ZPfxtRm1_1gks2N-UPCKxhXn0qLgu1JmRxu43WMFiQ_fZilxkqd8

зы: " Кроме того, застройщик будет остеклять не все лоджии, что тоже может добавить фасаду индивидуальности:)" :mrgreen:
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 14:22

  kingkongovets написав:Похоже, «первая ласточка» по реконструкции старого жилого фонда готовится выпорхнуть — стартовало строительство нового дома для обитателей аварийного жилья дома по ул. Милютенко, 23-а, что на Лесном массиве.

https://gdevkievezhithorosho.com/2019/01/жк-forest-короткий-обзор/?fbclid=IwAR1b7I4ZPfxtRm1_1gks2N-UPCKxhXn0qLgu1JmRxu43WMFiQ_fZilxkqd8

зы: " Кроме того, застройщик будет остеклять не все лоджии, что тоже может добавить фасаду индивидуальности:)" :mrgreen:

"Большинство из них будут 1-комнатными — таких в доме запланировано аж 403. «Двушек» — гораздо меньше, всего 163, ну а 3-комнатных — всего лишь 25. В принципе, для проекта класса «эконом», это приемлемое соотношение. Но при этом на типовом этаже «муравейника» не предвидится — на одной лестничной клетке размещается по 4-5 квартир (по крайней мере, в двух строящихся секциях)"
Из 591 квартиры - 403 однушки... ну да, не муравейник, ага. :roll:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 14:38

2) сейчас хочу себе МИА2 купить жду снижения цены
Nemo
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 14:44

удивляет, что возле территории Французского квартала так много снега. Интересно было бы узнать у hume сколько он платит за неубранный снег?
https://www.youtube.com/watch?time_continue=61&v=XlayrEGqxmA
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 14:52

  Nemo написав:Напротив РТ Укрбуд строит Кристал Хаус. Окна в окна на расстоянии 30 метров. Надабрать!

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Проснулись. Уж 2 года как строит.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 14:55

  Serg-ik написав:удивляет, что возле территории Французского квартала так много снега. Интересно было бы узнать у hume сколько он платит за неубранный снег?
https://www.youtube.com/watch?time_continue=61&v=XlayrEGqxmA

Reus, а не Hume. И уже не Reus, а его счастливый покупатель.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 14:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Зрада, ребята, зрада... Возле Олимпийского на углу Жилянской и Шота Руставели оказывается строят... очередной православный МАФ. Вот нах он там нужен?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 14:57

airmax78
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 14:57

  Serg-ik написав:удивляет, что возле территории Французского квартала так много снега. Интересно было бы узнать у hume сколько он платит за неубранный снег?
https://www.youtube.com/watch?time_continue=61&v=XlayrEGqxmA


чувака кстати уже опознали - местный (сначала говорили шо кавказец), 82го года рождения, на ковпака живет, атошник, разведчик
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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