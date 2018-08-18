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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3177317831793180>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1280
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
3%
44
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
271
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
88
Раціональне планування та метраж
16%
199
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
50
Ціна
19%
240
Якість будівництва
16%
200
Всього голосів : 1280
Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 14:58

  airmax78 написав:Зрада, ребята, зрада... Возле Олимпийского на углу Жилянской и Шота Руставели оказывается строят... очередной православный МАФ. Вот нах он там нужен?


о, еще один проснулся, бггг
там эта замершая стройка уже хз сколько лет
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 15:03

Рыба-сом,мне в обзоре понравилось вот что "Инвестирование возможно и в рассрочку от застройщика (минимальный первый взнос — от 20%, срок — до 5 лет)".
Natt
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 15:04

  kingkongovets написав:
  airmax78 написав:Зрада, ребята, зрада... Возле Олимпийского на углу Жилянской и Шота Руставели оказывается строят... очередной православный МАФ. Вот нах он там нужен?


о, еще один проснулся, бггг
там эта замершая стройка уже хз сколько лет


Киеврада выделила 38 соток земли Московскому патриархату под строительство храма в районе НСК "Олимпийский", на пересечении улиц Шота Руставели и Жилянской ( это было в 2011 году )
https://www.segodnya.ua/kiev/kpower/v-k ... erkov.html
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 15:04

  Faceless написав:
  galadriel написав:Полторы тонны баксов (чистыми!) в госконторе на руки в 2008?? Т.е. 7500грн??
Где и кем Вы работали если не секрет?

В Укрзализныце в 2008 обычный нач.отдела получал около 3000-3500грн(ставка), на руки и того меньше, а с.аный инженер получал 2000-2500.

В банке (правда, в ГБ) "вчерашний студент" зарабатывал 1000-1100 у.е

Истинно! Первая работа (второй курс магистратуры, 2007) 400 денех (2000 грн) по трудовому соглашению за 4 рабочих дня в неделю, вторая через полгода - 800 с повышением через полгода до 900 (4500 грн) + квартальная премия в полоклада. Всё чистыми и официально. И это в каких-то рыночных рисках.
Кто не жил до 2008 года, тот вообще не жил :mrgreen:
Востаннє редагувалось Рыба-сом в Чет 03 січ, 2019 15:06, всього редагувалось 1 раз.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 15:06

  kingkongovets написав:
  airmax78 написав:Зрада, ребята, зрада... Возле Олимпийского на углу Жилянской и Шота Руставели оказывается строят... очередной православный МАФ. Вот нах он там нужен?


о, еще один проснулся, бггг
там эта замершая стройка уже хз сколько лет

ее в последнее время довольно бодро начали строить
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 15:11

  kingkongovets написав:
  airmax78 написав:Зрада, ребята, зрада... Возле Олимпийского на углу Жилянской и Шота Руставели оказывается строят... очередной православный МАФ. Вот нах он там нужен?


о, еще один проснулся, бггг
там эта замершая стройка уже хз сколько лет

Что, серьезно? А мне казалось там совсем недавно забор появился. Сегодня еду - уже арочные конструкции появились (или они давно были?), а рядом на земле стоят боеголовки, готовые к водружению.
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 15:13

  airmax78 написав:
  kingkongovets написав:
  airmax78 написав:Зрада, ребята, зрада... Возле Олимпийского на углу Жилянской и Шота Руставели оказывается строят... очередной православный МАФ. Вот нах он там нужен?


о, еще один проснулся, бггг
там эта замершая стройка уже хз сколько лет

Что, серьезно? А мне казалось там совсем недавно забор появился. Сегодня еду - уже арочные конструкции появились (или они давно были?), а рядом на земле стоят боеголовки, готовые к водружению.

Купола там год уже стоят
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 15:18

  zzzzzz написав:
  airmax78 написав:
  kingkongovets написав:о, еще один проснулся, бггг
там эта замершая стройка уже хз сколько лет

Что, серьезно? А мне казалось там совсем недавно забор появился. Сегодня еду - уже арочные конструкции появились (или они давно были?), а рядом на земле стоят боеголовки, готовые к водружению.

Купола там год уже стоят

Ну точно что-то изменилось. Или забор убрали или ворота открыли. Я там часто проезжаю и не мог понять, что это такое строят. А сегодня сразу все понял.
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 15:50

  airmax78 написав:Ну точно что-то изменилось. Или забор убрали или ворота открыли. Я там часто проезжаю и не мог понять, что это такое строят. А сегодня сразу все понял.

Снег почистили :mrgreen:
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 16:04

  zzzzzz написав:
  airmax78 написав:Ну точно что-то изменилось. Или забор убрали или ворота открыли. Я там часто проезжаю и не мог понять, что это такое строят. А сегодня сразу все понял.

Снег почистили :mrgreen:

Современники и потомки будут благодарны Витале, если он, пока это еще не "религиозна споруда", а стройматериалы - все на хер снесет, а выделение земли аннулирует.
airmax78
 
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