Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 03 січ, 2019 14:58
airmax78 написав:
Зрада, ребята, зрада... Возле Олимпийского на углу Жилянской и Шота Руставели оказывается строят... очередной православный МАФ. Вот нах он там нужен?
о, еще один проснулся, бггг
там эта замершая стройка уже хз сколько лет
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Додано: Чет 03 січ, 2019 15:04
kingkongovets написав: airmax78 написав:
Зрада, ребята, зрада... Возле Олимпийского на углу Жилянской и Шота Руставели оказывается строят... очередной православный МАФ. Вот нах он там нужен?
о, еще один проснулся, бггг
там эта замершая стройка уже хз сколько лет
Киеврада выделила 38 соток земли Московскому патриархату под строительство храма в районе НСК "Олимпийский", на пересечении улиц Шота Руставели и Жилянской ( это было в 2011 году )
https://www.segodnya.ua/kiev/kpower/v-k ... erkov.html
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Додано: Чет 03 січ, 2019 15:04
Faceless написав: galadriel написав:
Полторы тонны баксов (чистыми!) в госконторе на руки в 2008?? Т.е. 7500грн??
Где и кем Вы работали если не секрет?
В Укрзализныце в 2008 обычный нач.отдела получал около 3000-3500грн(ставка), на руки и того меньше, а с.аный инженер получал 2000-2500.
В банке (правда, в ГБ) "вчерашний студент" зарабатывал 1000-1100 у.е
Истинно! Первая работа (второй курс магистратуры, 2007) 400 денех (2000 грн) по трудовому соглашению за 4 рабочих дня в неделю, вторая через полгода - 800 с повышением через полгода до 900 (4500 грн) + квартальная премия в полоклада. Всё чистыми и официально. И это в каких-то рыночных рисках.
Кто не жил до 2008 года, тот вообще не жил
Востаннє редагувалось
Рыба-сом
в Чет 03 січ, 2019 15:06, всього редагувалось 1 раз.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Додано: Чет 03 січ, 2019 15:06
kingkongovets написав: airmax78 написав:
Зрада, ребята, зрада... Возле Олимпийского на углу Жилянской и Шота Руставели оказывается строят... очередной православный МАФ. Вот нах он там нужен?
о, еще один проснулся, бггг
там эта замершая стройка уже хз сколько лет
ее в последнее время довольно бодро начали строить
lensky
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Додано: Чет 03 січ, 2019 15:11
kingkongovets написав: airmax78 написав:
Зрада, ребята, зрада... Возле Олимпийского на углу Жилянской и Шота Руставели оказывается строят... очередной православный МАФ. Вот нах он там нужен?
о, еще один проснулся, бггг
там эта замершая стройка уже хз сколько лет
Что, серьезно? А мне казалось там совсем недавно забор появился. Сегодня еду - уже арочные конструкции появились (или они давно были?), а рядом на земле стоят боеголовки, готовые к водружению.
airmax78
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Додано: Чет 03 січ, 2019 15:13
airmax78 написав: kingkongovets написав: airmax78 написав:
Зрада, ребята, зрада... Возле Олимпийского на углу Жилянской и Шота Руставели оказывается строят... очередной православный МАФ. Вот нах он там нужен?
о, еще один проснулся, бггг
там эта замершая стройка уже хз сколько лет
Что, серьезно? А мне казалось там совсем недавно забор появился. Сегодня еду - уже арочные конструкции появились (или они давно были?), а рядом на земле стоят боеголовки, готовые к водружению.
Купола там год уже стоят
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zzzzzz
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Додано: Чет 03 січ, 2019 15:18
zzzzzz написав: airmax78 написав: kingkongovets написав:
о, еще один проснулся, бггг
там эта замершая стройка уже хз сколько лет
Что, серьезно? А мне казалось там совсем недавно забор появился. Сегодня еду - уже арочные конструкции появились (или они давно были?), а рядом на земле стоят боеголовки, готовые к водружению.
Купола там год уже стоят
Ну точно что-то изменилось. Или забор убрали или ворота открыли. Я там часто проезжаю и не мог понять, что это такое строят. А сегодня сразу все понял.
airmax78
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Додано: Чет 03 січ, 2019 15:50
airmax78 написав:
Ну точно что-то изменилось. Или забор убрали или ворота открыли. Я там часто проезжаю и не мог понять, что это такое строят. А сегодня сразу все понял.
Снег почистили
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zzzzzz
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Додано: Чет 03 січ, 2019 16:04
zzzzzz написав: airmax78 написав:
Ну точно что-то изменилось. Или забор убрали или ворота открыли. Я там часто проезжаю и не мог понять, что это такое строят. А сегодня сразу все понял.
Снег почистили
Современники и потомки будут благодарны Витале, если он, пока это еще не "религиозна споруда", а стройматериалы - все на хер снесет, а выделение земли аннулирует.
airmax78
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