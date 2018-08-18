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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 03 січ, 2019 16:07
Кстати, МАФ возле Десятинной церкви - туда же. Но там сложнее будет - юродивых набежит.
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airmax78
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Додано: Чет 03 січ, 2019 16:07
airmax78 написав:
Современники и потомки будут благодарны Витале, если он, пока это еще не "религиозна споруда", а стройматериалы - все на хер снесет, а выделение земли аннулирует.
Ты намекаешь что Чыкага-2 там будет лучше смотреться ?
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Чет 03 січ, 2019 16:14
zzzzzz написав: airmax78 написав:
Современники и потомки будут благодарны Витале, если он, пока это еще не "религиозна споруда", а стройматериалы - все на хер снесет, а выделение земли аннулирует.
Ты намекаешь что Чыкага-2 там будет лучше смотреться ?
Если площадку в итоге передадут Саге - это вообще бест кейс сценарио.
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airmax78
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Додано: Чет 03 січ, 2019 16:17
Только открытые торги с четким функциональным предназначением участка с соблюдением норм ДБН
airmax78 написав: zzzzzz написав: airmax78 написав:
Современники и потомки будут благодарны Витале, если он, пока это еще не "религиозна споруда", а стройматериалы - все на хер снесет, а выделение земли аннулирует.
Ты намекаешь что Чыкага-2 там будет лучше смотреться ?
Если площадку в итоге передадут Саге - это вообще бест кейс сценарио.
Кто больше бабла заплатит, тот пусть и строит, и хватит этих мутных схем по дерибану земли.
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zzzzzz
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Додано: Чет 03 січ, 2019 16:21
airmax78 написав:Кстати, МАФ возле Десятинной церкви - туда же. Но там сложнее будет - юродивых набежит.
а гигантский храм на демеевке?
и хз как щас по закону у них эти участки поотнимать
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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