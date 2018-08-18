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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3177317831793180

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1280
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
3%
44
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
271
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
88
Раціональне планування та метраж
16%
199
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
50
Ціна
19%
240
Якість будівництва
16%
200
Всього голосів : 1280
Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 16:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстати, МАФ возле Десятинной церкви - туда же. Но там сложнее будет - юродивых набежит.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 16:07

  airmax78 написав:Современники и потомки будут благодарны Витале, если он, пока это еще не "религиозна споруда", а стройматериалы - все на хер снесет, а выделение земли аннулирует.


Ты намекаешь что Чыкага-2 там будет лучше смотреться ? :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 16:14

  zzzzzz написав:
  airmax78 написав:Современники и потомки будут благодарны Витале, если он, пока это еще не "религиозна споруда", а стройматериалы - все на хер снесет, а выделение земли аннулирует.


Ты намекаешь что Чыкага-2 там будет лучше смотреться ? :mrgreen:

Если площадку в итоге передадут Саге - это вообще бест кейс сценарио.
airmax78
 
Повідомлень: 27363
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 16:17

  airmax78 написав:
  zzzzzz написав:
  airmax78 написав:Современники и потомки будут благодарны Витале, если он, пока это еще не "религиозна споруда", а стройматериалы - все на хер снесет, а выделение земли аннулирует.


Ты намекаешь что Чыкага-2 там будет лучше смотреться ? :mrgreen:

Если площадку в итоге передадут Саге - это вообще бест кейс сценарио.


Только открытые торги с четким функциональным предназначением участка с соблюдением норм ДБН
Кто больше бабла заплатит, тот пусть и строит, и хватит этих мутных схем по дерибану земли.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 16:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:Кстати, МАФ возле Десятинной церкви - туда же. Но там сложнее будет - юродивых набежит.


а гигантский храм на демеевке?
и хз как щас по закону у них эти участки поотнимать
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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