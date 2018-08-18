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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3177317831793180

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1280
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
3%
44
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
271
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
88
Раціональне планування та метраж
16%
199
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
50
Ціна
19%
240
Якість будівництва
16%
200
Всього голосів : 1280
Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 16:17

  airmax78 написав:
  zzzzzz написав:
  airmax78 написав:Современники и потомки будут благодарны Витале, если он, пока это еще не "религиозна споруда", а стройматериалы - все на хер снесет, а выделение земли аннулирует.


Ты намекаешь что Чыкага-2 там будет лучше смотреться ? :mrgreen:

Если площадку в итоге передадут Саге - это вообще бест кейс сценарио.


Только открытые торги с четким функциональным предназначением участка с соблюдением норм ДБН
Кто больше бабла заплатит, тот пусть и строит, и хватит этих мутных схем по дерибану земли.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 16:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:Кстати, МАФ возле Десятинной церкви - туда же. Но там сложнее будет - юродивых набежит.


а гигантский храм на демеевке?
и хз как щас по закону у них эти участки поотнимать
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 16:43

  airmax78 написав:
Если площадку в итоге передадут Саге - это вообще бест кейс сценарио.

а потом будет новая порция петросянщины,почему так плотно и не по 18000,и даже не по 20?
что-то обмельчал "средний" класс,уже борьба за сотые доли идёт даже теоретической покупки)))
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 16:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Героев Днепра...

Скандальную киевскую стройку показали на фото.

https://korrespondent.net/city/kiev/405 ... ly-na-foto
Чукча2
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 17:09

  zzzzzz написав:
  airmax78 написав:
  zzzzzz написав:
Ты намекаешь что Чыкага-2 там будет лучше смотреться ? :mrgreen:

Если площадку в итоге передадут Саге - это вообще бест кейс сценарио.


Только открытые торги с четким функциональным предназначением участка с соблюдением норм ДБН
Кто больше бабла заплатит, тот пусть и строит, и хватит этих мутных схем по дерибану земли.

согласен однозначно!
и тогда наконец то увидим ПА500 не муравейники с пенопластом?
и как вишенка на торт желательно чтобы строили за свои и продавали готовое, тогда и к ПА400 можем приблизиться...

ЗЫ: наконец то кто то подхватил упавшее знамя борьбы с шаромыгами-сиськососателями!!! :mrgreen:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 17:15

Прохожий, вы переживаете что прокуроры не смогут часто менять Ренж Роверы ?

Ну да, прокуроры , сбушники не смогут по несколько квартир сразу покупать, бедааааа....
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 17:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

kingkongovets написав:Похоже, «первая ласточка» по реконструкции старого жилого фонда готовится выпорхнуть — стартовало строительство нового дома для обитателей аварийного жилья дома по ул. Милютенко, 23-а, что на Лесном массиве.

https://gdevkievezhithorosho.com/2019/01/жк-forest-короткий-обзор/?fbclid=IwAR1b7I4ZPfxtRm1_1gks2N-UPCKxhXn0qLgu1JmRxu43WMFiQ_fZilxkqd8

зы: " Кроме того, застройщик будет остеклять не все лоджии, что тоже может добавить фасаду индивидуальности:)" :mrgreen:
Там антей спорил с Захаром, построят ли до конца 2019 вроде.
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 17:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Faceless написав:
kingkongovets написав:Похоже, «первая ласточка» по реконструкции старого жилого фонда готовится выпорхнуть — стартовало строительство нового дома для обитателей аварийного жилья дома по ул. Милютенко, 23-а, что на Лесном массиве.

https://gdevkievezhithorosho.com/2019/01/жк-forest-короткий-обзор/?fbclid=IwAR1b7I4ZPfxtRm1_1gks2N-UPCKxhXn0qLgu1JmRxu43WMFiQ_fZilxkqd8

зы: " Кроме того, застройщик будет остеклять не все лоджии, что тоже может добавить фасаду индивидуальности:)" :mrgreen:
Там антей спорил с Захаром, построят ли до конца 2019 вроде.


та я ж помню, но видно же, шо не построят
речь пока идет о 21ом
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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