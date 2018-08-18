Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 03 січ, 2019 16:17
airmax78 написав: zzzzzz написав: airmax78 написав:
Современники и потомки будут благодарны Витале, если он, пока это еще не "религиозна споруда", а стройматериалы - все на хер снесет, а выделение земли аннулирует.
Ты намекаешь что Чыкага-2 там будет лучше смотреться ?
Если площадку в итоге передадут Саге - это вообще бест кейс сценарио.
Только открытые торги с четким функциональным предназначением участка с соблюдением норм ДБН
Кто больше бабла заплатит, тот пусть и строит, и хватит этих мутных схем по дерибану земли.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: Чет 03 січ, 2019 16:21
airmax78 написав:Кстати, МАФ возле Десятинной церкви - туда же. Но там сложнее будет - юродивых набежит.
а гигантский храм на демеевке?
и хз как щас по закону у них эти участки поотнимать
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kingkongovets
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Додано: Чет 03 січ, 2019 16:43
airmax78 написав:
Если площадку в итоге передадут Саге - это вообще бест кейс сценарио.
а потом будет новая порция петросянщины,почему так плотно и не по 18000,и даже не по 20?
что-то обмельчал "средний" класс,уже борьба за сотые доли идёт даже теоретической покупки)))
somilitark
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Додано: Чет 03 січ, 2019 16:45
Героев Днепра...
Скандальную киевскую стройку показали на фото.
https://korrespondent.net/city/kiev/405 ... ly-na-foto
Чукча2
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Додано: Чет 03 січ, 2019 17:09
zzzzzz написав: airmax78 написав: zzzzzz написав:
Ты намекаешь что Чыкага-2 там будет лучше смотреться ?
Если площадку в итоге передадут Саге - это вообще бест кейс сценарио.
Только открытые торги с четким функциональным предназначением участка с соблюдением норм ДБН Кто больше бабла заплатит, тот пусть и строит, и хватит этих мутных схем по дерибану земли
.
согласен однозначно!
и тогда наконец то увидим ПА500 не муравейники с пенопластом?
и как вишенка на торт желательно чтобы строили за свои и продавали готовое, тогда и к ПА400 можем приблизиться...
ЗЫ: наконец то кто то подхватил упавшее знамя борьбы с шаромыгами-сиськососателями!!!
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Чет 03 січ, 2019 17:18
kingkongovets написав:
Похоже, «первая ласточка» по реконструкции старого жилого фонда готовится выпорхнуть — стартовало строительство нового дома для обитателей аварийного жилья дома по ул. Милютенко, 23-а, что на Лесном массиве.
https://gdevkievezhithorosho.com/2019/01/
жк-forest-короткий-обзор/?fbclid=IwAR1b7I4ZPfxtRm1_1gks2N-UPCKxhXn0qLgu1JmRxu43WMFiQ_fZilxkqd8
зы: " Кроме того, застройщик будет остеклять не все лоджии, что тоже может добавить фасаду индивидуальности:)"
Там антей спорил с Захаром, построят ли до конца 2019 вроде.
Faceless
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Додано: Чет 03 січ, 2019 17:57
Faceless написав: kingkongovets написав:
Похоже, «первая ласточка» по реконструкции старого жилого фонда готовится выпорхнуть — стартовало строительство нового дома для обитателей аварийного жилья дома по ул. Милютенко, 23-а, что на Лесном массиве.
https://gdevkievezhithorosho.com/2019/01/
жк-forest-короткий-обзор/?fbclid=IwAR1b7I4ZPfxtRm1_1gks2N-UPCKxhXn0qLgu1JmRxu43WMFiQ_fZilxkqd8
зы: " Кроме того, застройщик будет остеклять не все лоджии, что тоже может добавить фасаду индивидуальности:)"
Там антей спорил с Захаром, построят ли до конца 2019 вроде.
та я ж помню, но видно же, шо не построят
речь пока идет о 21ом
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Додано: Чет 03 січ, 2019 18:56
Кто то знает что с Ахметовским проектом бизнес центра рядом с Демеевским рынком?? На месте пивзавода.
Nemo
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Додано: Чет 03 січ, 2019 19:04
Эир, вы там поаккуратней на серебрянной миле. Вчера происшествие было, участники сего действа служащий гос охраны, с другой стороны бывший тяжик бокса. В общем контингент мили неоднозначный
https://lb.ua/society/2019/01/03/416350 ... chnik.html
Думаю в совмине поспокойней
hume
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Додано: Чет 03 січ, 2019 19:12
hume написав:
Эир, вы там поаккуратней на серебрянной миле. Вчера происшествие было, участники сего действа служащий гос охраны, с другой стороны бывший тяжик бокса. В общем контингент мили неоднозначный
https://lb.ua/society/2019/01/03/416350 ... chnik.html
Думаю в совмине поспокойней
и не тяжик и живет как раз в совмине на ковпака
и сдался уже, кстати
Востаннє редагувалось
kingkongovets
в Чет 03 січ, 2019 19:14, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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