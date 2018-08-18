Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
hume написав:Эир, вы там поаккуратней на серебрянной миле. Вчера происшествие было, участники сего действа служащий гос охраны, с другой стороны бывший тяжик бокса. В общем контингент мили неоднозначный
airmax78 написав:Если площадку в итоге передадут Саге - это вообще бест кейс сценарио.
Только открытые торги с четким функциональным предназначением участка с соблюдением норм ДБН Кто больше бабла заплатит, тот пусть и строит, и хватит этих мутных схем по дерибану земли.
согласен однозначно! и тогда наконец то увидим ПА500 не муравейники с пенопластом? и как вишенка на торт желательно чтобы строили за свои и продавали готовое, тогда и к ПА400 можем приблизиться...
ЗЫ: наконец то кто то подхватил упавшее знамя борьбы с шаромыгами-сиськососателями!!!
Вот странно да, для вас это парадокс как нужно избавляться от коррупции. А потом глядишь и денег в бюджетах станет больше, и инвестиции в страну пойдут, и социальный уровень можно поднять, и армию сделать более обороноспособной, но в вашем представлении так нельзя делать....