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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3178317931803181

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1280
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
3%
44
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
271
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
88
Раціональне планування та метраж
16%
199
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
50
Ціна
19%
240
Якість будівництва
16%
200
Всього голосів : 1280
Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 19:14

  hume написав:Эир, вы там поаккуратней на серебрянной миле. Вчера происшествие было, участники сего действа служащий гос охраны, с другой стороны бывший тяжик бокса. В общем контингент мили неоднозначный

https://lb.ua/society/2019/01/03/416350 ... chnik.html

Думаю в совмине поспокойней


завидую вам. совмин (мечту) так то полегче купить чем на миле
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 19:31

  Прохожий написав:
  zzzzzz написав:
  airmax78 написав:Если площадку в итоге передадут Саге - это вообще бест кейс сценарио.


Только открытые торги с четким функциональным предназначением участка с соблюдением норм ДБН
Кто больше бабла заплатит, тот пусть и строит, и хватит этих мутных схем по дерибану земли.

согласен однозначно!
и тогда наконец то увидим ПА500 не муравейники с пенопластом?
и как вишенка на торт желательно чтобы строили за свои и продавали готовое, тогда и к ПА400 можем приблизиться...

ЗЫ: наконец то кто то подхватил упавшее знамя борьбы с шаромыгами-сиськососателями!!! :mrgreen:


Вот странно да, для вас это парадокс как нужно избавляться от коррупции. А потом глядишь и денег в бюджетах станет больше, и инвестиции в страну пойдут, и социальный уровень можно поднять, и армию сделать более обороноспособной, но в вашем представлении так нельзя делать....
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 19:32

  kingkongovets написав:[
и не тяжик и живет как раз в совмине на ковпака
и сдался уже, кстати

1.До 90 кг, сойдёт за тяжика.

2. Где на ковпака совмин?

3. Главное, чтоб в совмине госохраны гаранта не было.
hume
 
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