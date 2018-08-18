Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
hume написав:Эир, вы там поаккуратней на серебрянной миле. Вчера происшествие было, участники сего действа служащий гос охраны, с другой стороны бывший тяжик бокса. В общем контингент мили неоднозначный
airmax78 написав:Если площадку в итоге передадут Саге - это вообще бест кейс сценарио.
Только открытые торги с четким функциональным предназначением участка с соблюдением норм ДБН Кто больше бабла заплатит, тот пусть и строит, и хватит этих мутных схем по дерибану земли.
согласен однозначно! и тогда наконец то увидим ПА500 не муравейники с пенопластом? и как вишенка на торт желательно чтобы строили за свои и продавали готовое, тогда и к ПА400 можем приблизиться...
ЗЫ: наконец то кто то подхватил упавшее знамя борьбы с шаромыгами-сиськососателями!!!
Вот странно да, для вас это парадокс как нужно избавляться от коррупции. А потом глядишь и денег в бюджетах станет больше, и инвестиции в страну пойдут, и социальный уровень можно поднять, и армию сделать более обороноспособной, но в вашем представлении так нельзя делать....
kingkongovets написав:[ и не тяжик и живет как раз в совмине на ковпака и сдался уже, кстати
1.До 90 кг, сойдёт за тяжика.
2. Где на ковпака совмин?
3. Главное, чтоб в совмине госохраны гаранта не было.
неправильно выразился - он живет в одном из домов, которые местные называют "совминовскими", или "цековскими" - там их 3, или 4, непосредственно подозреваемый в ковпака 3 - очень приличный ведомственный кирпичный дом с метровыми стенами и относительно высокими потолками
Востаннє редагувалось kingkongovets в Чет 03 січ, 2019 19:50, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
подозреваемый в ковпака 3 - сорокалетний кирпичный совкошлак с метровыми стенами и относительно высокими потолками, ведомственные дома
Этих домов там достаточно. Если не ошибаюсь, то они все кирпичные 10ти этажные. Там весь район такими застроен, на ковпака, предславинской, коновальца и тд. Там трёхи меров по 60. Смотрел когда то кирпичные в районе п украина.
подозреваемый в ковпака 3 - сорокалетний кирпичный совкошлак с метровыми стенами и относительно высокими потолками, ведомственные дома
Этих домов там достаточно. Если не ошибаюсь, то они все кирпичные 10ти этажные. Там весь район такими застроен, на ковпака, предславинской, коновальца и тд. Там трёхи меров по 60. Смотрел когда то кирпичные в районе п украина.
трехи там по 80+ если не ошибаюсь и еще при совке имели по две телефонные линии в каждой квартире
hume написав:Эир, вы там поаккуратней на серебрянной миле. Вчера происшествие было, участники сего действа служащий гос охраны, с другой стороны бывший тяжик бокса. В общем контингент мили неоднозначный
Еще один жирный плюс подземного паркинга под домом. Заехал, прошел по паркингу до лифта, поднялся - дома. Сэйф энд саунд, как говорится. P.S. Подозреваю, что конфликт возник именно на почве проезда/парковки возле этого замечательного ЖК.
Востаннє редагувалось airmax78 в Чет 03 січ, 2019 20:06, всього редагувалось 1 раз.
hume написав:Эир, вы там поаккуратней на серебрянной миле. Вчера происшествие было, участники сего действа служащий гос охраны, с другой стороны бывший тяжик бокса. В общем контингент мили неоднозначный