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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 03 січ, 2019 20:19
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hume
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Додано: Чет 03 січ, 2019 20:24
airmax78 написав:
[
Именно. Поэтому только подземный с лифтом на свой этаж. Никаких наземных многоэтажных хз где от дома.
Знаете, а в юар говорят, что приоткрытое на пару см окно автомобиля сразу не разбивается.
Когда из подземного паркинга будете передвигться на подземную стоянку работы, а на выходных в коттеджный городок с круглосуточной охраной, и, желательно, с высоким забором не забудьте приоткрыть окно, а то вдруг.. Это немного на европу не похоже..
Востаннє редагувалось hume
в Чет 03 січ, 2019 20:29, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 03 січ, 2019 20:29
kingkongovets написав: airmax78 написав:
Именно. Поэтому только подземный с лифтом на свой этаж. Никаких наземных многоэтажных хз где от дома.
судью в вашей голосухе грохнули в подъезде, а гетьмана в лифте в совминовском доме - кстати я там как раз с собакой мимо гулял - се ля ви
От наемного убийцы не спасет даже охраняемая частная резиденция. А вот снизить вероятность таких случайных встреч подземный паркинг может вполне.
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Додано: Чет 03 січ, 2019 20:30
airmax78 написав:
[я. А вот снизить вероятность таких случайных встреч подземный паркинг может вполне.
А если злодеи вас встретят в подземном паркинге?
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Додано: Чет 03 січ, 2019 20:31
hume написав: airmax78 написав:
[
Именно. Поэтому только подземный с лифтом на свой этаж. Никаких наземных многоэтажных хз где от дома.
Знаете, а в юар говорят, что приоткрытое на пару см окно автомобиля сразу не разбивается.
Когда из подземного паркинга будете передвигться на подземную стоянку работы, а на выходных в коттеджный городок с круглосуточной охраной, и, желательно, с высоким забором не забудьте приоткрыть окно, а то вдруг.. Это немного на европу не похоже..
Я же утрирую. Это всего лишь один из поводов купить/арендовать паркоместо. Другие плюсы нет смысла перечислять - и так понятно.
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Додано: Чет 03 січ, 2019 20:31
zzzzzz написав: Прохожий написав: zzzzzz написав:Только открытые торги с четким функциональным предназначением участка с соблюдением норм ДБН Кто больше бабла заплатит, тот пусть и строит, и хватит этих мутных схем по дерибану земли
.
согласен однозначно!
и тогда наконец то увидим ПА500 не муравейники с пенопластом?
и как вишенка на торт желательно чтобы строили за свои и продавали готовое, тогда и к ПА400 можем приблизиться...
ЗЫ: наконец то кто то подхватил упавшее знамя борьбы с шаромыгами-сиськососателями!!!
Вот странно да, для вас это парадокс как нужно избавляться от коррупции
. А потом глядишь и денег в бюджетах станет больше, и инвестиции в страну пойдут, и социальный уровень можно поднять, и армию сделать более обороноспособной, но в вашем представлении так нельзя делать....
почему?
Я ДВУМЯ руками ЗА избавление от коррупции!
тогда и цены упадут и строить будут качественные дома, не муравейники, правда?
никаких "мутных схем", все по чесноку, себестоимость+10% ну или сколько вы с серж-ИКом разрешите
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Чет 03 січ, 2019 20:32
hume написав: airmax78 написав:
[я. А вот снизить вероятность таких случайных встреч подземный паркинг может вполне.
А если злодеи вас встретят в подземном паркинге?
На этот случай у меня есть свисток и газовый баллончик!
P.S. Как они туда попадут? Он закрывается и в него чужих не пускают.
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Додано: Чет 03 січ, 2019 20:36
airmax78 написав:
А вот снизить вероятность таких случайных встреч подземный паркинг может вполне
это иллюзия
мой товарищ ночью не доехал до подземного паркинга, в 20 метрах от въезда была помеха на проезде, пришлось выйти из машины, еле "отскочил", кстати он совсем не робкого десятка человек, но это уже другая история...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Чет 03 січ, 2019 20:38
airmax78 написав: hume написав: airmax78 написав:
[я. А вот снизить вероятность таких случайных встреч подземный паркинг может вполне.
А если злодеи вас встретят в подземном паркинге?
На этот случай у меня есть свисток и газовый баллончик!
P.S. Как они туда попадут? Он закрывается и в него чужих не пускают.
так же, как попадают разносчики рекламных буклетов, попрошайки и много еще кто
вы такой наивный, макс
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: Чет 03 січ, 2019 20:41
kingkongovets написав: airmax78 написав: hume написав:
А если злодеи вас встретят в подземном паркинге?
На этот случай у меня есть свисток и газовый баллончик!
P.S. Как они туда попадут? Он закрывается и в него чужих не пускают.
так же, как попадают разносчики рекламных буклетов, попрошайки и много еще кто
вы такой наивный, макс
Я сдержанный оптимист. Верю, что в модных МОПах другая жизнь. И люди там добрые.
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airmax78
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