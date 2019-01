Додано: Чет 03 січ, 2019 20:38

airmax78 написав: hume написав: airmax78 написав: [я. А вот снизить вероятность таких случайных встреч подземный паркинг может вполне. [я. А вот снизить вероятность таких случайных встреч подземный паркинг может вполне.

А если злодеи вас встретят в подземном паркинге? А если злодеи вас встретят в подземном паркинге?

На этот случай у меня есть свисток и газовый баллончик!

P.S. Как они туда попадут? Он закрывается и в него чужих не пускают. На этот случай у меня есть свисток и газовый баллончик!P.S. Как они туда попадут? Он закрывается и в него чужих не пускают.



так же, как попадают разносчики рекламных буклетов, попрошайки и много еще кто

вы такой наивный, макс так же, как попадают разносчики рекламных буклетов, попрошайки и много еще ктовы такой наивный, макс

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.