RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3181318231833184>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1280
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
3%
44
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
271
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
88
Раціональне планування та метраж
16%
199
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
50
Ціна
19%
240
Якість будівництва
16%
200
Всього голосів : 1280
Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 20:42

  Прохожий написав:
  airmax78 написав:А вот снизить вероятность таких случайных встреч подземный паркинг может вполне

это иллюзия
мой товарищ ночью не доехал до подземного паркинга, в 20 метрах от въезда была помеха на проезде, пришлось выйти из машины, еле "отскочил", кстати он совсем не робкого десятка человек, но это уже другая история...


так походу вчерашний случай возле фк - очередное тому подтверждение
четверо лбов выскочили из машины (тот кого забаранили даже не за рулем был) и нарвались на один единственный удар, который стоил одному из них жизни
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5531
З нами з: 05.06.16
Подякував: 303 раз.
Подякували: 729 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 20:45

  Прохожий написав:почему?
Я ДВУМЯ руками ЗА избавление от коррупции!
тогда и цены упадут и строить будут качественные дома, не муравейники, правда?
никаких "мутных схем", все по чесноку, себестоимость+10% ну или сколько вы с серж-ИКом разрешите :mrgreen:


Почему вы думаете что сейчас земля через взятки выходит дешевле чем открытые аукционы ?
Еще прибавьте все коррупционные затраты которые идут по ходу получения всех необходимых согласования,включая даже подключение к электросети.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 29986
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2940 раз.
Подякували: 4931 раз.
 
Профіль
11
2
1
Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 20:46

  kingkongovets написав:
  Прохожий написав:
  airmax78 написав:А вот снизить вероятность таких случайных встреч подземный паркинг может вполне

это иллюзия
мой товарищ ночью не доехал до подземного паркинга, в 20 метрах от въезда была помеха на проезде, пришлось выйти из машины, еле "отскочил", кстати он совсем не робкого десятка человек, но это уже другая история...


так походу вчерашний случай возле фк - очередное тому подтверждение
четверо лбов выскочили из машины (тот кого забаранили даже не за рулем был) и нарвались на один единственный удар, который стоил одному из них жизни

Так а в чем причина конфликта была?
airmax78
 
Повідомлень: 27369
З нами з: 25.10.12
Подякував: 709 раз.
Подякували: 3035 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 20:48

  kingkongovets написав:
  Прохожий написав:
  airmax78 написав:А вот снизить вероятность таких случайных встреч подземный паркинг может вполне

это иллюзия
мой товарищ ночью не доехал до подземного паркинга, в 20 метрах от въезда была помеха на проезде, пришлось выйти из машины, еле "отскочил", кстати он совсем не робкого десятка человек, но это уже другая история...


так походу вчерашний случай возле фк - очередное тому подтверждение
четверо лбов выскочили из машины (тот кого забаранили даже не за рулем был) и нарвались на один единственный удар, который стоил одному из них жизни


Трое их было , уже видео публиковали самого момента.
А вообще надо уметь избегать конфликтов.Это тоже искусство.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 29986
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2940 раз.
Подякували: 4931 раз.
 
Профіль
11
2
1
Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 20:49

airmax78

Одна из собак чуть под колеса машины не попала.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 29986
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2940 раз.
Подякували: 4931 раз.
 
Профіль
11
2
1
Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 20:49

  airmax78 написав:Так а в чем причина конфликта была?


завтра буду знать, но похоже компании не понравились замечания собачника, кстати все говорят шо очень норм чувак
вот видео конфликта
https://www.facebook.com/18069682565974 ... 508771672/
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5531
З нами з: 05.06.16
Подякував: 303 раз.
Подякували: 729 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 20:50

  kingkongovets написав:
  Прохожий написав:
  airmax78 написав:А вот снизить вероятность таких случайных встреч подземный паркинг может вполне

это иллюзия
мой товарищ ночью не доехал до подземного паркинга, в 20 метрах от въезда была помеха на проезде, пришлось выйти из машины, еле "отскочил", кстати он совсем не робкого десятка человек, но это уже другая история...


так походу вчерашний случай возле фк - очередное тому подтверждение
четверо лбов выскочили из машины (тот кого забаранили даже не за рулем был) и нарвались на один единственный удар, который стоил одному из них жизни

не, вы не так меня поняли


ЗЫ: кстати насколько Я понял именно боксер в вчерашней ситуации быковал на полную
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 10036
З нами з: 05.06.13
Подякував: 441 раз.
Подякували: 926 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 20:51

  airmax78 написав:[
Я сдержанный оптимист. Верю, что в модных МОПах другая жизнь. И люди там добрые.

В модных мопах мальчики в костюмчиках и губатые тёлочки с зп в 10 кгрн сами и сдадут. :mrgreen:
Как то рассказывал ситуацию, что пока ждал товарища в модном мопе пп, так консьерж рассказал всё про всех. Это классовая ненависть
hume
 
Повідомлень: 5044
З нами з: 27.12.12
Подякував: 418 раз.
Подякували: 667 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 20:51

  kingkongovets написав:так походу вчерашний случай возле фк - очередное тому подтверждение
четверо лбов выскочили из машины (тот кого забаранили даже не за рулем был) и нарвались на один единственный удар, который стоил одному из них жизни


Странное, что народец часто бывает глуповат и не понимает азбучную истину, никогда не надо невежливо разговаривать с незнакомыми людьми, мало ли что.
Я сильно сомневаюсь, что четверо ребят с улыбкой поздравили одинокого прохожего с Новым годом, пожелали ему удачи, вежливо попросили его отойти от проезда, скорее разговор складывался по-другому.
freeze
4
 
Повідомлень: 9045
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2647 раз.
Подякували: 3601 раз.
 
Профіль
14
1
1
Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 20:52

  Прохожий написав:кстати насколько Я понял именно боксер в вчерашней ситуации быковал на полную


насколько я знаю все с точностью до наоборот
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5531
З нами з: 05.06.16
Подякував: 303 раз.
Подякували: 729 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3181318231833184>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zzzzzz і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1244, 1245, 1246
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
12453 2175206
Переглянути останнє повідомлення
Чет 03 січ, 2019 20:41
dir
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
7 4394
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 лис, 2018 09:45
emailemail001
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
0 2949
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 жов, 2018 09:42
UniGroup

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (11633)
03.01.2019 21:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.