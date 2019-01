Додано: Чет 03 січ, 2019 20:42

Прохожий написав: airmax78 написав: А вот снизить вероятность таких случайных встреч подземный паркинг может вполне А вот снизить вероятность таких случайных встреч подземный паркинг может вполне

это иллюзия

мой товарищ ночью не доехал до подземного паркинга, в 20 метрах от въезда была помеха на проезде, пришлось выйти из машины, еле "отскочил", кстати он совсем не робкого десятка человек, но это уже другая история... это иллюзиямой товарищ ночью не доехал до подземного паркинга, в 20 метрах от въезда была помеха на проезде, пришлось выйти из машины, еле "отскочил", кстати он совсем не робкого десятка человек, но это уже другая история...



так походу вчерашний случай возле фк - очередное тому подтверждение

четверо лбов выскочили из машины (тот кого забаранили даже не за рулем был) и нарвались на один единственный удар, который стоил одному из них жизни так походу вчерашний случай возле фк - очередное тому подтверждениечетверо лбов выскочили из машины (тот кого забаранили даже не за рулем был) и нарвались на один единственный удар, который стоил одному из них жизни

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.