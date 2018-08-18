Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:А вот снизить вероятность таких случайных встреч подземный паркинг может вполне
это иллюзия мой товарищ ночью не доехал до подземного паркинга, в 20 метрах от въезда была помеха на проезде, пришлось выйти из машины, еле "отскочил", кстати он совсем не робкого десятка человек, но это уже другая история...
так походу вчерашний случай возле фк - очередное тому подтверждение четверо лбов выскочили из машины (тот кого забаранили даже не за рулем был) и нарвались на один единственный удар, который стоил одному из них жизни
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Прохожий написав:почему? Я ДВУМЯ руками ЗА избавление от коррупции! тогда и цены упадут и строить будут качественные дома, не муравейники, правда? никаких "мутных схем", все по чесноку, себестоимость+10% ну или сколько вы с серж-ИКом разрешите
Почему вы думаете что сейчас земля через взятки выходит дешевле чем открытые аукционы ? Еще прибавьте все коррупционные затраты которые идут по ходу получения всех необходимых согласования,включая даже подключение к электросети.
airmax78 написав:А вот снизить вероятность таких случайных встреч подземный паркинг может вполне
это иллюзия мой товарищ ночью не доехал до подземного паркинга, в 20 метрах от въезда была помеха на проезде, пришлось выйти из машины, еле "отскочил", кстати он совсем не робкого десятка человек, но это уже другая история...
так походу вчерашний случай возле фк - очередное тому подтверждение четверо лбов выскочили из машины (тот кого забаранили даже не за рулем был) и нарвались на один единственный удар, который стоил одному из них жизни
airmax78 написав:А вот снизить вероятность таких случайных встреч подземный паркинг может вполне
это иллюзия мой товарищ ночью не доехал до подземного паркинга, в 20 метрах от въезда была помеха на проезде, пришлось выйти из машины, еле "отскочил", кстати он совсем не робкого десятка человек, но это уже другая история...
так походу вчерашний случай возле фк - очередное тому подтверждение четверо лбов выскочили из машины (тот кого забаранили даже не за рулем был) и нарвались на один единственный удар, который стоил одному из них жизни
Трое их было , уже видео публиковали самого момента. А вообще надо уметь избегать конфликтов.Это тоже искусство.
airmax78 написав:А вот снизить вероятность таких случайных встреч подземный паркинг может вполне
это иллюзия мой товарищ ночью не доехал до подземного паркинга, в 20 метрах от въезда была помеха на проезде, пришлось выйти из машины, еле "отскочил", кстати он совсем не робкого десятка человек, но это уже другая история...
так походу вчерашний случай возле фк - очередное тому подтверждение четверо лбов выскочили из машины (тот кого забаранили даже не за рулем был) и нарвались на один единственный удар, который стоил одному из них жизни
не, вы не так меня поняли
ЗЫ: кстати насколько Я понял именно боксер в вчерашней ситуации быковал на полную
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с) "Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
airmax78 написав:[ Я сдержанный оптимист. Верю, что в модных МОПах другая жизнь. И люди там добрые.
В модных мопах мальчики в костюмчиках и губатые тёлочки с зп в 10 кгрн сами и сдадут. Как то рассказывал ситуацию, что пока ждал товарища в модном мопе пп, так консьерж рассказал всё про всех. Это классовая ненависть
kingkongovets написав:так походу вчерашний случай возле фк - очередное тому подтверждение четверо лбов выскочили из машины (тот кого забаранили даже не за рулем был) и нарвались на один единственный удар, который стоил одному из них жизни
Странное, что народец часто бывает глуповат и не понимает азбучную истину, никогда не надо невежливо разговаривать с незнакомыми людьми, мало ли что. Я сильно сомневаюсь, что четверо ребят с улыбкой поздравили одинокого прохожего с Новым годом, пожелали ему удачи, вежливо попросили его отойти от проезда, скорее разговор складывался по-другому.