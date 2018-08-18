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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3181318231833184

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1280
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
3%
44
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
271
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
88
Раціональне планування та метраж
16%
199
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
50
Ціна
19%
240
Якість будівництва
16%
200
Всього голосів : 1280
Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 20:54

  freeze написав:
  kingkongovets написав:так походу вчерашний случай возле фк - очередное тому подтверждение
четверо лбов выскочили из машины (тот кого забаранили даже не за рулем был) и нарвались на один единственный удар, который стоил одному из них жизни


Странное, что народец часто бывает глуповат и не понимает азбучную истину, никогда не надо невежливо разговаривать с незнакомыми людьми, мало ли что.
Я сильно сомневаюсь, что четверо ребят с улыбкой поздравили одинокого прохожего с Новым годом, пожелали ему удачи, вежливо попросили его отойти от проезда, скорее разговор складывался по-другому.


Согласен, особенно это свойственно молодым . Погибшему 26 лет. Близость к первым лицам вероятно снесла крышу от своей крутизны.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 21:00

  kingkongovets написав:
  airmax78 написав:Так а в чем причина конфликта была?


завтра буду знать, но похоже компании не понравились замечания собачника, кстати все говорят шо очень норм чувак
вот видео конфликта
https://www.facebook.com/18069682565974 ... 508771672/

гы, похоже собачник выгуливал собак на проезжей части и быковал
ИМХО норм чуваки так не делают

и кстати Я сам собачник еслишо...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 21:02

  kingkongovets написав:
  Прохожий написав:кстати насколько Я понял именно боксер в вчерашней ситуации быковал на полную


насколько я знаю все с точностью до наоборот

видео с площадки для выгула собак, ггг...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 21:04

  Прохожий написав:гы, похоже собачник выгуливал собак на проезжей части и быковал
ИМХО норм чуваки так не делают

и кстати Я сам собачник еслишо...


Вероятно собачник шел по тротуару. Въезд в ЖК пересекает тротуар . Посмотрите на видео.
https://www.youtube.com/watch?time_cont ... layrEGqxmA

Может собаки не были на поводке во время въезда в ЖК под машину чуть не попала одна из собак.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 21:13

  zzzzzz написав:
  Прохожий написав:гы, похоже собачник выгуливал собак на проезжей части и быковал
ИМХО норм чуваки так не делают

и кстати Я сам собачник еслишо...


Вероятно собачник шел по тротуару. Въезд в ЖК пересекает тротуар . Посмотрите на видео.
https://www.youtube.com/watch?time_cont ... layrEGqxmA

Может собаки не были на поводке во время въезда в ЖК под машину чуть не попала одна из собак.

судя по кадру с видео он идет именно по проезжей части и кроме того положение тела позволяет мне сделать предположение именно о быкующей личности

и, кстати, собак контролировать должен именно хозяин
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 21:14

  zzzzzz написав:
  Прохожий написав:почему?
Я ДВУМЯ руками ЗА избавление от коррупции!
тогда и цены упадут и строить будут качественные дома, не муравейники, правда?
никаких "мутных схем", все по чесноку, себестоимость+10% ну или сколько вы с серж-ИКом разрешите :mrgreen:


Почему вы думаете что сейчас земля через взятки выходит дешевле чем открытые аукционы ?
Еще прибавьте все коррупционные затраты которые идут по ходу получения всех необходимых согласования,включая даже подключение к электросети.

именно так и выходит
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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