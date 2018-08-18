Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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kingkongovets написав:так походу вчерашний случай возле фк - очередное тому подтверждение четверо лбов выскочили из машины (тот кого забаранили даже не за рулем был) и нарвались на один единственный удар, который стоил одному из них жизни
Странное, что народец часто бывает глуповат и не понимает азбучную истину, никогда не надо невежливо разговаривать с незнакомыми людьми, мало ли что. Я сильно сомневаюсь, что четверо ребят с улыбкой поздравили одинокого прохожего с Новым годом, пожелали ему удачи, вежливо попросили его отойти от проезда, скорее разговор складывался по-другому.
Согласен, особенно это свойственно молодым . Погибшему 26 лет. Близость к первым лицам вероятно снесла крышу от своей крутизны.
Прохожий написав:почему? Я ДВУМЯ руками ЗА избавление от коррупции! тогда и цены упадут и строить будут качественные дома, не муравейники, правда? никаких "мутных схем", все по чесноку, себестоимость+10% ну или сколько вы с серж-ИКом разрешите
Почему вы думаете что сейчас земля через взятки выходит дешевле чем открытые аукционы ? Еще прибавьте все коррупционные затраты которые идут по ходу получения всех необходимых согласования,включая даже подключение к электросети.
именно так и выходит
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