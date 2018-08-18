Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
видно что он идет по ПРОЕЗЖЕЙ части ладно, заканчиваем флуд, Я таких типов в жизни видел немало, по походке могу определить степень быковатости все, выдохнул...)
26.1. Пішоходам дозволяється рухатися у житловій та пішохідній зоні як по тротуарах, так і по проїзній частині. Пішоходи мають перевагу перед транспортними засобами, але не повинні створювати безпідставних перешкод для їхнього руху.
житлова зона - дворові території, а також частини населених пунктів, позначені дорожнім знаком 5.31;
airmax78 написав:А все потому что вокруг ФК плохо чистят тротуары от снега (если вообще чистят), поэтому ходить по ним, тем более с собаками - неудобно. Реус виноват - свалил не наладив работу УК в доме.
вы наверное не в курсе, но чистить тротуары и вывозить снег - не одно и то же там очень оперативно чистят тротуары и дороги, но с вывозом снега проблема - пробки изза запаркованных авто на узких улицах, если туда загнать технику для вывоза все вообще закупорится наглухо именно поэтому кличко инициировал закупку специально для центра снегоплавильных машин правда лично я их воочию еще не видел
Выгул собак без поводка не является прямым доказательством того что он бык-боксер.
профсолідарність, учотка Прохожий защіщає своїх калєг
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
видно что он идет по ПРОЕЗЖЕЙ части ладно, заканчиваем флуд, Я таких типов в жизни видел немало, по походке могу определить степень быковатости все, выдохнул...)
26.1. Пішоходам дозволяється рухатися у житловій та пішохідній зоні як по тротуарах, так і по проїзній частині. Пішоходи мають перевагу перед транспортними засобами, але не повинні створювати безпідставних перешкод для їхнього руху.
житлова зона - дворові території, а також частини населених пунктів, позначені дорожнім знаком 5.31;
Удачи боксеру.
там есть знак 5.3.1?
и прочти несколько раз выделенное до осмысления
вано, тебе желаю ночной встречи с подобным боксером
Востаннє редагувалось Прохожий в Чет 03 січ, 2019 22:12, всього редагувалось 1 раз.
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с) "Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
КК "Киевавтодор" 17 декабря по результатам тендера заказал ООО "Торговый дом "Альфатех" снегоплавильных машин на 32,43 млн грн. Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".
Согласно условиям тендера, до конца 2019 года поставят две мобильные автономные снегоплавильные машины Trecan 60-PD производства канадской компании Trecan Snowmelters по 16,22 млн грн.
Как отмечает издание, в самой Канаде эту модель можно найти в открытой продаже на дилерском сайте за $350 тыс. или 9,76 млн грн без учета доставки и, вероятно, пошлин и налогов.
В 2012 году власти Минска купила эту модель за $600 тыс., что соответствует нынешней цене для Киева. Однако после месяца использования белорусы решили, что она не эффективна, поскольку использует 300 л топлива в час, а для плавления всего минского снега понадобилось бы 20 таких машин. После этого они взялись разрабатывать снегоплавильную станцию, которая должна работать за счет температуры городских канализационных стоков. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3104164
видно шо вы абсолютно не ориентируетесь в той локации - это именно "дворовые территории", там знак не нужен, я в самом начале сказал шо безоговорочное преимущество у собачника, не понимаю чего вас так запаяло
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
видно шо вы абсолютно не ориентируетесь в той локации - это именно "дворовые территории", там знак не нужен, я в самом начале сказал шо безоговорочное преимущество у собачника, не понимаю чего вас так запаяло
колэгы ыз УДО
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
видно шо вы абсолютно не ориентируетесь в той локации - это именно "дворовые территории", там знак не нужен, я в самом начале сказал шо безоговорочное преимущество у собачника, не понимаю чего вас так запаяло