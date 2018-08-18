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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3184318531863187

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1280
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
3%
44
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
271
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
88
Раціональне планування та метраж
16%
199
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
50
Ціна
19%
240
Якість будівництва
16%
200
Всього голосів : 1280
Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 22:26

  kingkongovets написав:
  Прохожий написав:там есть знак 5.3.1?

и прочти несколько раз выделенное до осмысления

боксеру 10ку


видно шо вы абсолютно не ориентируетесь в той локации - это именно "дворовые территории", там знак не нужен, я в самом начале сказал шо безоговорочное преимущество у собачника, не понимаю чего вас так запаяло

собачнику дать героя! :mrgreen:

"не повинні створювати безпідставних перешкод для їхнього руху."
и вы прочтите несколько раз до осознания...

"запаяло" ваша категоричность в этой ситуации
разметку для авто вижу, знака "пешеходная зона" не вижу

ЗЫ: "знак не нужен" это по какой нормативной базе? там нет тротуаров?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 22:28

  flyman написав:
  zzzzzz написав:Прохожий

Выгул собак без поводка не является прямым доказательством того что он бык-боксер.

профсолідарність, учотка Прохожий защіщає своїх калєг

желаю всем собачникам бучи выгуливать своих питомцев возле полуподвала :mrgreen:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 22:32

  Прохожий написав:собачнику дать героя! :mrgreen:

"не повинні створювати безпідставних перешкод для їхнього руху."
и вы прочтите несколько раз до осознания...

"запаяло" ваша категоричность в этой ситуации
разметку для авто вижу, знака "пешеходная зона" не вижу

ЗЫ: "знак не нужен" это по какой нормативной базе? там нет тротуаров?


Еще раз -

житлова зона - дворові території, а також частини населених пунктів, позначені дорожнім знаком 5.31;

Если там шлагбаум на въезд-выезд, интересно что же там за ним.
vano80
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 22:35

  vano80 написав:
  Прохожий написав:собачнику дать героя! :mrgreen:

"не повинні створювати безпідставних перешкод для їхнього руху."
и вы прочтите несколько раз до осознания...

"запаяло" ваша категоричность в этой ситуации
разметку для авто вижу, знака "пешеходная зона" не вижу

ЗЫ: "знак не нужен" это по какой нормативной базе? там нет тротуаров?


Еще раз -

житлова зона - дворові території, а також частини населених пунктів, позначені дорожнім знаком 5.31;

Если там шлагбаум на въезд-выезд, интересно что же там за ним.

еще раз
"не повинні створювати безпідставних перешкод для їхнього руху."
прочтите 100 раз шевеля губами до осознания
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 22:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Прохожий написав:
  vano80 написав:
  Прохожий написав:собачнику дать героя! :mrgreen:

"не повинні створювати безпідставних перешкод для їхнього руху."
и вы прочтите несколько раз до осознания...

"запаяло" ваша категоричность в этой ситуации
разметку для авто вижу, знака "пешеходная зона" не вижу

ЗЫ: "знак не нужен" это по какой нормативной базе? там нет тротуаров?


Еще раз -

житлова зона - дворові території, а також частини населених пунктів, позначені дорожнім знаком 5.31;

Если там шлагбаум на въезд-выезд, интересно что же там за ним.

еще раз
"не повинні створювати безпідставних перешкод для їхнього руху."
прочтите 100 раз шевеля губами до осознания
Скорость движения авто во дворе 5 километров в час.

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Nemo
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 22:40

  Прохожий написав:еще раз
"не повинні створювати безпідставних перешкод для їхнього руху."
прочтите 100 раз шевеля губами до осознания


Остановись. Ты смешон. На видео погибший и падает на переходе. И стоят они на переходе. Нормальные (реально нормальные) люди, обычно не вступают в конфликт при таких вводных. Если во дворе собачник тащит посрать животину, ну побибикай, выгляни и попроси уступить.
Зачем эти трое вышли из авто, что они хотели доказать?
vano80
 
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