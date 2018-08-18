Леона киллера насмотрелись?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 04 січ, 2019 00:21
Леона киллера насмотрелись?
Востаннє редагувалось UA в П'ят 04 січ, 2019 00:23, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 04 січ, 2019 00:23
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Аркада разослала сегодня СМС про кредитование под 10% годовых
Додано: П'ят 04 січ, 2019 02:21
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
стырил с домика
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