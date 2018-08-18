Леона киллера насмотрелись?
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 00:21
Леона киллера насмотрелись?
Востаннє редагувалось UA в П'ят 04 січ, 2019 00:23, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 04 січ, 2019 00:23
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Аркада разослала сегодня СМС про кредитование под 10% годовых
Додано: П'ят 04 січ, 2019 02:21
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
стырил с домика
Додано: П'ят 04 січ, 2019 07:11
Ненавиджу собачників. Тупі довпойопи.
Слід приймати нові закони, які обмежують вигул собак біля жилих будинків.
Аброськин отметил: "Сколько стоит наша жизнь сегодня? Пожалуй, ничто, если за проезд неподалеку от любимой собаки, бьют и убивают молодого офицера, который возвращается со службы.
В итоге погиб молодой человек, 1992 г.р., а предполагаемый убийца может также на долгие годы оставить своих детей и двух любимых собак, ради которых лишил жизни человека. Неужели это того стоило?"
Как ссообщал Цензор.НЕТ
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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