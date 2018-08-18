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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3181318231833184

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1280
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
3%
44
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
271
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
88
Раціональне планування та метраж
16%
199
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
50
Ціна
19%
240
Якість будівництва
16%
200
Всього голосів : 1280
Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 00:21

  airmax78 написав:
От наемного убийцы не спасет даже охраняемая частная резиденция.

Леона киллера насмотрелись?
Востаннє редагувалось UA в П'ят 04 січ, 2019 00:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 00:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Аркада разослала сегодня СМС про кредитование под 10% годовых
Nemo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 02:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

стырил с домика https://strana.ua/articles/analysis/178 ... -hodu.html
rusramzik
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 05:56

Надеюсь после выборов)))
vineski87
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 07:11

Ненавиджу собачників. Тупі довпойопи.

Слід приймати нові закони, які обмежують вигул собак біля жилих будинків.

Аброськин отметил: "Сколько стоит наша жизнь сегодня? Пожалуй, ничто, если за проезд неподалеку от любимой собаки, бьют и убивают молодого офицера, который возвращается со службы.

В итоге погиб молодой человек, 1992 г.р., а предполагаемый убийца может также на долгие годы оставить своих детей и двух любимых собак, ради которых лишил жизни человека. Неужели это того стоило?"

Как ссообщал Цензор.НЕТ

https://m.censor.net.ua/news/3104976/of ... ii_v_kieve
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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