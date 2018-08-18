Леона киллера насмотрелись?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 04 січ, 2019 00:21
Леона киллера насмотрелись?
Востаннє редагувалось UA в П'ят 04 січ, 2019 00:23, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 04 січ, 2019 00:23
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Аркада разослала сегодня СМС про кредитование под 10% годовых
Додано: П'ят 04 січ, 2019 02:21
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
стырил с домика
Додано: П'ят 04 січ, 2019 09:18
Чудовий матеріал!
"Упадут еще на треть. Как сдувается "строительный пузырь" и что будет с ценами на недвижимость в 2019 году.
"Многие застройщики по факту - уже банкроты. Сейчас в Украине формируется целый рынок перепродажи недостроенных объектов. Некоторые жилищные комплексы переходят из рук в руки и по несколько раз поменяли собственников", - рассказал "Стране" эксперт по недвижимости Михаил Артюхов.
По его словам, рентабельность строительного бизнеса за последний год резко снизилась. "Если раньше среднестатистические проекты обеспечивали 20-30% доходности, то сейчас, в лучшем случае, 10%. А некоторые работают даже в минус", - говорит эксперт.
[b]При этом "лишних" квартир - все больше. "До 20 тысяч на первичке и больше 40 тысяч - на вторичке. Это на 30% больше, чем год назад", - говорит Артюхов. Переизбыток жилья давит на цены. И как бы застройщики не пытались настроить рынок на подорожание, в итоге им все равно приходится устраивать распродажи.
Следующий год не будет исключением - цены на квартиры могут обвалиться, и достаточно существенно - до 30%, - обещают риэлторы. И это при том, что в официальных прайсах застройщиков ценники может быть даже вырастут на 7-10%. Но "в процессе торга" покупателям все равно будут уступать. Правда, при этом покупка недвижимости станет еще более рискованной.
"Растет количество серых строек, тем более, что власти уже практически перестали бороться с недобросовестными застройщиками, пустив ситуацию на самотек", - отмечает руководитель агентства "Евро Рейтинг" Григорий Перерва. А это значит, что вырастет и армия обманутых жильцов, заселившихся в дешевые дома-призраки без света и воды
Но 87% сделок приходится на эконом- и комфорт- сегменты, где стоимость объекта не превышает 120 тыс. долларов. При этом львиная доля - это продажи самых дешевых квартир, в том числе, хрущевок. Хотя прогнозировалось, что цены на них рухнут, этого не произошло. Такие квартиры как покупали, так и покупают. Однокомнатные стоят 27-32 тыс. долларов, двухкомнатные - до 38 тыс. "Поместиться" в такой бюджет, выбирая более комфортное жилье, попросту нереально. Поэтому хрущевки вряд ли обесценятся и в следующем году, наоборот, могут даже подорожать на 7-10%, особенно в районах, где выбор других квартир по приемлемым ценам невелик"[/b]
Чекаємо коментарів від тих, хто плювався на радянське "вторинне" житло і пророчив зростання цін "первинки".
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 04 січ, 2019 09:51, всього редагувалось 1 раз.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Додано: П'ят 04 січ, 2019 09:31
Нагадаю свій прогноз від березня 2018
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Бу га га!
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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