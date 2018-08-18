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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3181318231833184

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1280
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
3%
44
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
271
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
88
Раціональне планування та метраж
16%
199
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
50
Ціна
19%
240
Якість будівництва
16%
200
Всього голосів : 1280
Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 00:21

  airmax78 написав:
От наемного убийцы не спасет даже охраняемая частная резиденция.

Леона киллера насмотрелись?
Востаннє редагувалось UA в П'ят 04 січ, 2019 00:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 00:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Аркада разослала сегодня СМС про кредитование под 10% годовых
Nemo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 02:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

стырил с домика https://strana.ua/articles/analysis/178 ... -hodu.html
rusramzik
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 05:56

Надеюсь после выборов)))
vineski87
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 09:18

  rusramzik написав:стырил с домика https://strana.ua/articles/analysis/178 ... -hodu.html


Чудовий матеріал!

"Упадут еще на треть. Как сдувается "строительный пузырь" и что будет с ценами на недвижимость в 2019 году.
"Многие застройщики по факту - уже банкроты. Сейчас в Украине формируется целый рынок перепродажи недостроенных объектов. Некоторые жилищные комплексы переходят из рук в руки и по несколько раз поменяли собственников", - рассказал "Стране" эксперт по недвижимости Михаил Артюхов.

По его словам, рентабельность строительного бизнеса за последний год резко снизилась. "Если раньше среднестатистические проекты обеспечивали 20-30% доходности, то сейчас, в лучшем случае, 10%. А некоторые работают даже в минус", - говорит эксперт.

[b]При этом "лишних" квартир - все больше. "До 20 тысяч на первичке и больше 40 тысяч - на вторичке. Это на 30% больше, чем год назад", - говорит Артюхов. Переизбыток жилья давит на цены. И как бы застройщики не пытались настроить рынок на подорожание, в итоге им все равно приходится устраивать распродажи.

Следующий год не будет исключением - цены на квартиры могут обвалиться, и достаточно существенно - до 30%, - обещают риэлторы. И это при том, что в официальных прайсах застройщиков ценники может быть даже вырастут на 7-10%. Но "в процессе торга" покупателям все равно будут уступать. Правда, при этом покупка недвижимости станет еще более рискованной.

"Растет количество серых строек, тем более, что власти уже практически перестали бороться с недобросовестными застройщиками, пустив ситуацию на самотек", - отмечает руководитель агентства "Евро Рейтинг" Григорий Перерва. А это значит, что вырастет и армия обманутых жильцов, заселившихся в дешевые дома-призраки без света и воды


Но 87% сделок приходится на эконом- и комфорт- сегменты, где стоимость объекта не превышает 120 тыс. долларов. При этом львиная доля - это продажи самых дешевых квартир, в том числе, хрущевок. Хотя прогнозировалось, что цены на них рухнут, этого не произошло. Такие квартиры как покупали, так и покупают. Однокомнатные стоят 27-32 тыс. долларов, двухкомнатные - до 38 тыс. "Поместиться" в такой бюджет, выбирая более комфортное жилье, попросту нереально. Поэтому хрущевки вряд ли обесценятся и в следующем году, наоборот, могут даже подорожать на 7-10%, особенно в районах, где выбор других квартир по приемлемым ценам невелик"[/b]
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 09:31

Нагадаю свій прогноз від березня 2018

  Frant написав:В наступному році побачимо класичну картинку недобудів)))
Я зробив прогноз на 2 роки ще 25 березня 2018 Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?:

"Будуть, будуть недобуди в Києві стояти!
А лох-інвештори під стінами - на баянах грати!
"Де ж мої кошти??? То рошенко винний!"
А шаромиго-бариги рахують гроші безупинно!"

Наведу ще раз інсайдерські фото недобудів з Риги


Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Бу га га! :mrgreen:
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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  #<1 ... 3181318231833184
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