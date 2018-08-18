Додано: П'ят 04 січ, 2019 09:18

rusramzik написав: стырил с домика https://strana.ua/articles/analysis/178 ... -hodu.html стырил с домика

При этом львиная доля - это продажи самых дешевых квартир, в том числе, хрущевок. Хотя прогнозировалось, что цены на них рухнут, этого не произошло. Такие квартиры как покупали, так и покупают. Однокомнатные стоят 27-32 тыс. долларов, двухкомнатные - до 38 тыс. "Поместиться" в такой бюджет, выбирая более комфортное жилье, попросту нереально. Поэтому хрущевки вряд ли обесценятся и в следующем году, наоборот, могут даже подорожать на 7-10%, особенно в районах, где выбор других квартир по приемлемым ценам невелик

Чудовий матеріал!И как бы застройщики не пытались настроить рынок на подорожание, в итоге им все равно приходится устраивать распродажи.Следующий год не будет исключением - цены на квартиры могут обвалиться, и достаточно существенно - до 30%, - обещают риэлторы. И это при том, что в официальных прайсах застройщиков ценники может быть даже вырастут на 7-10%. Но "в процессе торга" покупателям все равно будут уступать. Правда, при этом покупка недвижимости станет еще более рискованной."Растет количество серых строек, тем более, что власти уже практически перестали бороться с недобросовестными застройщиками, пустив ситуацию на самотек", - отмечает руководитель агентства "Евро Рейтинг" Григорий Перерва. А это значит, что вырастет и армия обманутых жильцов, заселившихся в дешевые дома-призраки без света и водыНо[/b]Чекаємо коментарів від тих, хто плювався на радянське "вторинне" житло і пророчив зростання цін "первинки".