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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3182318331843185

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1281
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
4%
45
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
271
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
88
Раціональне планування та метраж
16%
199
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
50
Ціна
19%
240
Якість будівництва
16%
200
Всього голосів : 1281
Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 10:33

  zzzzzz написав:trololo
Вы ушли от вопроса.
Помойки я не защищаю.


Просто репостите чисто невзначай. И на этой ветке вы прописались аккурат перед выборами. Совпадение? :)
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 10:51

  trololo написав:
  zzzzzz написав:trololo
Вы ушли от вопроса.
Помойки я не защищаю.


Просто репостите чисто невзначай. И на этой ветке вы прописались аккурат перед выборами. Совпадение? :)


Репост с помойки-страны я делаю в крайнем случае при этом проверяю новость не является ли она фейком. Фейки периодически возникают на любых сайтах .
На эту ветку я пришел потому что для меня эта тема актуальна в данный момент. При этом я одновременно активен на валютной ветке и еще нескольких.
Что касается выборов политика всегда связана с экономикой. При этом прошу заметить что я свое мнение пытаюсь максимально аргументировать статистическими материалами.

Например - если МВФ не давал кредитов Украине на протяжении 15 месяцев, как описать причины без указания политической составляющей ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 11:15

Зображення

Темпы роста реальной зарплаты замедляются.

Кол-во субсидиантов снижается в связи ростом доходов и ужесточением условий предоставления субсидий.
источник НБУ
https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=84880300
Живите своим умом!
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