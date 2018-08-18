Просто репостите чисто невзначай. И на этой ветке вы прописались аккурат перед выборами. Совпадение?
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 10:33
Просто репостите чисто невзначай. И на этой ветке вы прописались аккурат перед выборами. Совпадение?
главное оружие рашистов - ложь
Додано: П'ят 04 січ, 2019 10:51
Репост с помойки-страны я делаю в крайнем случае при этом проверяю новость не является ли она фейком. Фейки периодически возникают на любых сайтах .
На эту ветку я пришел потому что для меня эта тема актуальна в данный момент. При этом я одновременно активен на валютной ветке и еще нескольких.
Что касается выборов политика всегда связана с экономикой. При этом прошу заметить что я свое мнение пытаюсь максимально аргументировать статистическими материалами.
Например - если МВФ не давал кредитов Украине на протяжении 15 месяцев, как описать причины без указания политической составляющей ?
Живите своим умом!
Додано: П'ят 04 січ, 2019 11:15
Темпы роста реальной зарплаты замедляются.
Кол-во субсидиантов снижается в связи ростом доходов и ужесточением условий предоставления субсидий.
источник НБУ
Живите своим умом!
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