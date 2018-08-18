Темпы роста реальной зарплаты замедляются.
Кол-во субсидиантов снижается в связи ростом доходов и ужесточением условий предоставления субсидий.
источник НБУ
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 04 січ, 2019 11:15
Темпы роста реальной зарплаты замедляются.
Кол-во субсидиантов снижается в связи ростом доходов и ужесточением условий предоставления субсидий.
источник НБУ
Живите своим умом!
Додано: П'ят 04 січ, 2019 11:36
Тетрис холл
Видео и панорама
Додано: П'ят 04 січ, 2019 11:38
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Я немного в шоке, в бристоле проданы все квартиры, дом не сдан пока.
Додано: П'ят 04 січ, 2019 11:39
Чудовий матеріал!
"Упадут еще на треть. Как сдувается "строительный пузырь" и что будет с ценами на недвижимость в 2019 году.
"Многие застройщики по факту - уже банкроты. Сейчас в Украине формируется целый рынок перепродажи недостроенных объектов. Некоторые жилищные комплексы переходят из рук в руки и по несколько раз поменяли собственников", - рассказал "Стране" эксперт по недвижимости Михаил Артюхов.
По его словам, рентабельность строительного бизнеса за последний год резко снизилась. "Если раньше среднестатистические проекты обеспечивали 20-30% доходности, то сейчас, в лучшем случае, 10%. А некоторые работают даже в минус", - говорит эксперт.
[b]При этом "лишних" квартир - все больше. "До 20 тысяч на первичке и больше 40 тысяч - на вторичке. Это на 30% больше, чем год назад", - говорит Артюхов. Переизбыток жилья давит на цены. И как бы застройщики не пытались настроить рынок на подорожание, в итоге им все равно приходится устраивать распродажи.
Следующий год не будет исключением - цены на квартиры могут обвалиться, и достаточно существенно - до 30%, - обещают риэлторы. И это при том, что в официальных прайсах застройщиков ценники может быть даже вырастут на 7-10%. Но "в процессе торга" покупателям все равно будут уступать. Правда, при этом покупка недвижимости станет еще более рискованной.
"Растет количество серых строек, тем более, что власти уже практически перестали бороться с недобросовестными застройщиками, пустив ситуацию на самотек", - отмечает руководитель агентства "Евро Рейтинг" Григорий Перерва. А это значит, что вырастет и армия обманутых жильцов, заселившихся в дешевые дома-призраки без света и воды
Но 87% сделок приходится на эконом- и комфорт- сегменты, где стоимость объекта не превышает 120 тыс. долларов. При этом львиная доля - это продажи самых дешевых квартир, в том числе, хрущевок. Хотя прогнозировалось, что цены на них рухнут, этого не произошло. Такие квартиры как покупали, так и покупают. Однокомнатные стоят 27-32 тыс. долларов, двухкомнатные - до 38 тыс. "Поместиться" в такой бюджет, выбирая более комфортное жилье, попросту нереально. Поэтому хрущевки вряд ли обесценятся и в следующем году, наоборот, могут даже подорожать на 7-10%, особенно в районах, где выбор других квартир по приемлемым ценам невелик"[/b]
Чекаємо коментарів від тих, хто плювався на радянське "вторинне" житло і пророчив зростання цін "первинки".
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Додано: П'ят 04 січ, 2019 11:47
Тут проданы?
Каким боком город в Англии к КРЖН?
Додано: П'ят 04 січ, 2019 11:50
Это жк на лобановского, последние двушки уходили по 26-28 тыс за метр.
Кстати, подскажи сколько зп у аудитора в KPMG примерно
Додано: П'ят 04 січ, 2019 11:54
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Кто в Борисполь будет ехать - будьте осторожны, в крайней левой и соседней с ней полосе (самые скоростные) на середине трассы ямы на всю ширину полосы глубиной 8-10 см (пока).
Додано: П'ят 04 січ, 2019 12:04
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: П'ят 04 січ, 2019 12:05
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: П'ят 04 січ, 2019 12:08
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