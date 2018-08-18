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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3183318431853186>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1281
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
4%
45
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
271
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
88
Раціональне планування та метраж
16%
199
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
50
Ціна
19%
240
Якість будівництва
16%
200
Всього голосів : 1281
Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 11:15

Зображення

Темпы роста реальной зарплаты замедляются.

Кол-во субсидиантов снижается в связи ростом доходов и ужесточением условий предоставления субсидий.
источник НБУ
https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=84880300
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 11:36

Тетрис холл

Видео и панорама
https://ua.m2bomber.com/newbuilding/666 ... etris-hall
baraka
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 11:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Я немного в шоке, в бристоле проданы все квартиры, дом не сдан пока.
Kostia
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 11:39

  rusramzik написав:стырил с домика https://strana.ua/articles/analysis/178 ... -hodu.html


Чудовий матеріал!

"Упадут еще на треть. Как сдувается "строительный пузырь" и что будет с ценами на недвижимость в 2019 году.
"Многие застройщики по факту - уже банкроты. Сейчас в Украине формируется целый рынок перепродажи недостроенных объектов. Некоторые жилищные комплексы переходят из рук в руки и по несколько раз поменяли собственников", - рассказал "Стране" эксперт по недвижимости Михаил Артюхов.

По его словам, рентабельность строительного бизнеса за последний год резко снизилась. "Если раньше среднестатистические проекты обеспечивали 20-30% доходности, то сейчас, в лучшем случае, 10%. А некоторые работают даже в минус", - говорит эксперт.

[b]При этом "лишних" квартир - все больше. "До 20 тысяч на первичке и больше 40 тысяч - на вторичке. Это на 30% больше, чем год назад", - говорит Артюхов. Переизбыток жилья давит на цены. И как бы застройщики не пытались настроить рынок на подорожание, в итоге им все равно приходится устраивать распродажи.

Следующий год не будет исключением - цены на квартиры могут обвалиться, и достаточно существенно - до 30%, - обещают риэлторы. И это при том, что в официальных прайсах застройщиков ценники может быть даже вырастут на 7-10%. Но "в процессе торга" покупателям все равно будут уступать. Правда, при этом покупка недвижимости станет еще более рискованной.

"Растет количество серых строек, тем более, что власти уже практически перестали бороться с недобросовестными застройщиками, пустив ситуацию на самотек", - отмечает руководитель агентства "Евро Рейтинг" Григорий Перерва. А это значит, что вырастет и армия обманутых жильцов, заселившихся в дешевые дома-призраки без света и воды


Но 87% сделок приходится на эконом- и комфорт- сегменты, где стоимость объекта не превышает 120 тыс. долларов. При этом львиная доля - это продажи самых дешевых квартир, в том числе, хрущевок. Хотя прогнозировалось, что цены на них рухнут, этого не произошло. Такие квартиры как покупали, так и покупают. Однокомнатные стоят 27-32 тыс. долларов, двухкомнатные - до 38 тыс. "Поместиться" в такой бюджет, выбирая более комфортное жилье, попросту нереально. Поэтому хрущевки вряд ли обесценятся и в следующем году, наоборот, могут даже подорожать на 7-10%, особенно в районах, где выбор других квартир по приемлемым ценам невелик"[/b]

Чекаємо коментарів від тих, хто плювався на радянське "вторинне" житло і пророчив зростання цін "первинки".
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 11:47

  Kostia написав:Я немного в шоке, в бристоле проданы все квартиры, дом не сдан пока.

Тут проданы? https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1 ... 0%BB%D1%8C
Каким боком город в Англии к КРЖН?
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 11:50

  BIGor написав:
  Kostia написав:Я немного в шоке, в бристоле проданы все квартиры, дом не сдан пока.

Тут проданы? https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1 ... 0%BB%D1%8C
Каким боком город в Англии к КРЖН?

Это жк на лобановского, последние двушки уходили по 26-28 тыс за метр.
Кстати, подскажи сколько зп у аудитора в KPMG примерно
Kostia
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 11:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кто в Борисполь будет ехать - будьте осторожны, в крайней левой и соседней с ней полосе (самые скоростные) на середине трассы ямы на всю ширину полосы глубиной 8-10 см (пока).
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 12:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Kostia написав:Это жк на лобановского

Бристоль - это город в Англии, не тупи. Ссылку на Википедию я скидывал выше.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 12:05

  BIGor написав:
  Kostia написав:Это жк на лобановского

Бристоль - это город в Англии, не тупи. Ссылку на Википедию я скидывал выше.


:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 12:08

  BIGor написав:
  Kostia написав:Это жк на лобановского

Бристоль - это город в Англии, не тупи. Ссылку на Википедию я скидывал выше.

Ты походу вообще дурак, тема о кржн, а в его рамках бристоль это жк на лобановского в Киеве. Если не в теме зачем писать?
Kostia
 
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