Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Тетрис прекрасен в любую погоду и в любое время года. Барака, совет по улучшению контента: облет - это интересно. Но, гораздо полезнее и информативнее панорама с привязкой к дому, как делает Геос на некоторых своих объектах. Чтобы примерно понимать: что ты будешь видеть из окон своей квартиры. Потому что, например, тот же Тетрис - идеален. Но виды из окон из большинства квартир так себе. А из многих - совсем грустные. Облет тоже позволяет это увидеть, но на это надо потратить гораздо больше времени.
Среднее значение ЗП по Госстату в долларах (по курсу на конец месяца) в 2018 сейчас порядка 80% от средней за 2013. Без декабря макс долл экв за месяц (июнь-июль) в 2018 больше 90% от минимального долл экв за месяц (январь) в 2013 Когда выйдет стата за декабрь, учитывая плавный ревал с конца августа, можем достичь уровня ЗП в долл какой был в 2013 году.
Тетрис прекрасен в любую погоду и в любое время года. Барака, совет по улучшению контента: облет - это интересно. Но, гораздо полезнее и информативнее панорама с привязкой к дому, как делает Геос на некоторых своих объектах. Чтобы примерно понимать: что ты будешь видеть из окон своей квартиры. Потому что, например, тот же Тетрис - идеален. Но виды из окон из большинства квартир так себе. А из многих - совсем грустные. Облет тоже позволяет это увидеть, но на это надо потратить гораздо больше времени.
Айрмакс, спасибо за предложение. есть вот такие фотки - https://ufile.io/62u7d там зип архив это похоже на то, что Вы предлагаете ?
Тетрис прекрасен в любую погоду и в любое время года. Барака, совет по улучшению контента: облет - это интересно. Но, гораздо полезнее и информативнее панорама с привязкой к дому, как делает Геос на некоторых своих объектах. Чтобы примерно понимать: что ты будешь видеть из окон своей квартиры. Потому что, например, тот же Тетрис - идеален. Но виды из окон из большинства квартир так себе. А из многих - совсем грустные. Облет тоже позволяет это увидеть, но на это надо потратить гораздо больше времени.
Айрмакс, спасибо за предложение. есть вот такие фотки - https://ufile.io/62u7d там зип архив это похоже на то, что Вы предлагаете ?