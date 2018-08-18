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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3183318431853186

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1281
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
4%
45
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
271
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
88
Раціональне планування та метраж
16%
199
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
50
Ціна
19%
240
Якість будівництва
16%
200
Всього голосів : 1281
Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 12:13

  baraka написав:Тетрис холл

Видео и панорама
https://ua.m2bomber.com/newbuilding/666 ... etris-hall

Тетрис прекрасен в любую погоду и в любое время года. Барака, совет по улучшению контента: облет - это интересно. Но, гораздо полезнее и информативнее панорама с привязкой к дому, как делает Геос на некоторых своих объектах. Чтобы примерно понимать: что ты будешь видеть из окон своей квартиры. Потому что, например, тот же Тетрис - идеален. Но виды из окон из большинства квартир так себе. А из многих - совсем грустные. Облет тоже позволяет это увидеть, но на это надо потратить гораздо больше времени.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 12:22

  zzzzzz написав:Зображення

Темпы роста реальной зарплаты замедляются.

Кол-во субсидиантов снижается в связи ростом доходов и ужесточением условий предоставления субсидий.
источник НБУ
https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=84880300

Среднее значение ЗП по Госстату в долларах (по курсу на конец месяца) в 2018 сейчас порядка 80% от средней за 2013. Без декабря макс долл экв за месяц (июнь-июль) в 2018 больше 90% от минимального долл экв за месяц (январь) в 2013
Когда выйдет стата за декабрь, учитывая плавный ревал с конца августа, можем достичь уровня ЗП в долл какой был в 2013 году.
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 12:28

  Faceless написав:Когда выйдет стата за декабрь, учитывая плавный ревал с конца августа, можем достичь уровня ЗП в долл какой был в 2013 году.

Фейслес, а Ви не пам'ятаєте, хто нам, форумчанам, обіцяв ЗП зразка 2013 в 2018 році, га?
Чи не Ви? :mrgreen:
Сьогодні вже 04.01.2019

До речі, зростання ЗП буде сповільнюватись.
Немає на чому їм рости в "потужній агродержаві"

Тому рівень 2013 ми можемо досягти, ймовірно, в 2020.

Якщо зробити поправки на зростання комуналки і т.п. - так на рівень 2013 ми взагалі виїдемо десь в 2022-2023.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 12:41

  airmax78 написав:
  baraka написав:Тетрис холл

Видео и панорама
https://ua.m2bomber.com/newbuilding/666 ... etris-hall

Тетрис прекрасен в любую погоду и в любое время года. Барака, совет по улучшению контента: облет - это интересно. Но, гораздо полезнее и информативнее панорама с привязкой к дому, как делает Геос на некоторых своих объектах. Чтобы примерно понимать: что ты будешь видеть из окон своей квартиры. Потому что, например, тот же Тетрис - идеален. Но виды из окон из большинства квартир так себе. А из многих - совсем грустные. Облет тоже позволяет это увидеть, но на это надо потратить гораздо больше времени.


Айрмакс, спасибо за предложение.
есть вот такие фотки - https://ufile.io/62u7d
там зип архив
это похоже на то, что Вы предлагаете ?
baraka
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 12:48

  baraka написав:
  airmax78 написав:
  baraka написав:Тетрис холл

Видео и панорама
https://ua.m2bomber.com/newbuilding/666 ... etris-hall

Тетрис прекрасен в любую погоду и в любое время года. Барака, совет по улучшению контента: облет - это интересно. Но, гораздо полезнее и информативнее панорама с привязкой к дому, как делает Геос на некоторых своих объектах. Чтобы примерно понимать: что ты будешь видеть из окон своей квартиры. Потому что, например, тот же Тетрис - идеален. Но виды из окон из большинства квартир так себе. А из многих - совсем грустные. Облет тоже позволяет это увидеть, но на это надо потратить гораздо больше времени.


Айрмакс, спасибо за предложение.
есть вот такие фотки - https://ufile.io/62u7d
там зип архив
это похоже на то, что Вы предлагаете ?

В идеале должно быть так:
https://auroom.com.ua/3dtour/index.html#/pano3/

Или хотя бы так: https://cardinal.house/panorama/anri.html
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 12:53

  airmax78 написав:
В идеале должно быть так:
https://auroom.com.ua/3dtour/index.html#/pano3/

Или хотя бы так: https://cardinal.house/panorama/anri.html


спс, насколько я вижу - тут панорама над крышей дома.
с крыши вид обычно интереснее. Не будет ли это несколько искажать представление об объекте ?
baraka
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 12:53

Faceless

Сайт Держстата жестко висит сегодня.

На данный момент я нашел среднюю зарплату за 11 месяцев - 8711 грн
125,3% в номинальном выражении по сравнению с прошлым периодом
Живите своим умом!
zzzzzz
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